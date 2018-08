Conductor en Medellín denunció intimidación con arma de fuego por unos funcionarios del CTI

- Redacción Nacional

El usuario en Twitter identificado como @shenaoca publicó en su cuenta un video que ha causado polémica en las redes sociales.

El hombre junto con el material audiovisual, indica que dos individuos del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), trataron de intimidarlo con un arma de fuego.

“2 individuos del CTI d la @FiscaliaCol tratando d intimidar con arma d fuego... los personajes del video se pasan x alto una señal d PARE y después q me pego del pito x q casi me chocan, me tratan d intimidar apuntándome a mi y luego al carro con su arma de dotación. Así no es”, escribió.

2 individuos del CTI d la @FiscaliaCol tratando d intimidar con arma d fuego... los personajes del video se pasan x alto una señal d PARE y después q me pego del pito x q casi me chocan, me tratan d intimidar apuntándome a mi y luego al carro con su arma de dotación

Así no es pic.twitter.com/vjrOqlU9p3 — El SH (@shenaoca) 28 de agosto de 2018

En el video se observa cómo un hombre de camisa roja, que se identifica como funcionario, le saca un arma al denunciante que se encuentra dentro del carro y, además lo manda a orillarse. Asimismo, se puede ver a otra persona, quien también porta un arma y le dice que llamará a la policía.

Ambos funcionarios le indican al denunciante que deben verificarle los papeles, mientras que este les respondió. "Verificar papeles de qué, ¿me vas a sacar un fierro para verificar papeles?". El otro le replica: "Está omitiendo una orden de pare que da un funcionario".

De acuerdo con el conductor, la discusión comenzó porque los empleados del CTI irrespetaron una señal de pare, y este asegura que se tuvo que detener agresivamente porque casi lo chocan.

El video muestra lo que ocurre después en este incidente de tránsito y cómo los supuestos funcionarios intimidan al conductor. "¿Usted se roba un pare y salgo yo regañado? Así no es, yo también conozco gente en la Fiscalía. Mi mamá es fiscal, papi", le dice el denunciante.



Aunque los funcionarios piden calma, el hombre les pregunta dónde está la orden judicial para hacerle una requisa, además de seguirlos cuestionando por haberlo intimidado con un arma.

Ante lo ocurrido, la Fiscalía General respondió al tweet del conductor en donde confirmaron que las dos personas son funcionarios de la institución. "Director Disciplinario de la Fiscalía viaja a Medellín y asume investigación contra los dos funcionarios implicados en incidente con ciudadano. Establecerá responsabilidades con total rigor y prontitud", publicaron.

Director Disciplinario de la Fiscalía viaja a Medellín y asume investigación contra los dos funcionarios implicados en incidente con ciudadano. Establecerá responsabilidades con total rigor y prontitud — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 28 de agosto de 2018



Ante esto, el conductor del carro respondió al tweet de la Fiscalía indicando que le gustaría recibir unas disculpas públicas ante lo ocurrido. "Lo primero que si les quisiera pedir son unas excusas públicas... y no para mi.. para todos lo ciudadanos... necesitamos funcionarios que no abusen, necesitamos es que nos protejan y que se le paren así a los delincuentes y no a los ciudadanos de bien!! Gracias!!", escribió.