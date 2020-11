Conductor que atropelló a tres ciclistas en La Ceja, Antioquia, pidió perdón

En redes sociales se difundió un video en el que un conductor arrolló a tres ciclistas y siguió su camino. Después de las criticas generadas en redes sociales, el conductor se presentó ante las autoridades y pidió disculpas. Sin embargo, los afectados sostienen que no fue un accidente.

En la vía hacia el municipio de La Ceja, en el Oriente antioqueño, el conductor de una camioneta arrolló a tres ciclistas. Una cámara de seguridad registró el momento en el que el vehículo siguió su camino después de dejarlos en el piso. Este video se difundió por redes sociales y generó criticas.

“Esto no es un accidente. Ustedes pueden ver en el video que la persona nos vio y, sin embargo, continua la marcha y nos tira el carro”, dijo uno de los ciclistas atropellados a Noticias Caracol.

El conductor se presentó ante las autoridades y pidió disculpas al gremio de ciclistas, afirmando que su intención no era lastimarlos.

“Le pido disculpas al gremio de ciclistas, en verdad no fue mi intención de agredir, yo simplemente venía preocupado porque tenía un familiar muy grave en el hospital”, señaló. Agregó que no se había dado cuenta de que los había golpeado.

El conductor fue dejado en libertad, pues no había denuncias en su contra y no estaba bajo el efecto de ninguna sustancia. Los ciclistas manifestaron que no están interesados en conciliar y que impondrán acciones legales. Dos de ellos fueron trasladados a un centro asistencial, aparentemente presentan facturas.