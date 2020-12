Un grupo importante de sedantes, analgésicos y anestésicos se necesitan para atender la demanda de pacientes. Con toque de queda y pico y cédula, se prevé mitigar los contagios durante la alerta roja hospitalaria. Leopoldo Giraldo, gerente Covid de Antioquia habló con El Espectador de la situación que viven en el departamento.

En Antioquia hay 1.250 camas de Unidad de Cuidados Intensivos. De ellas hay, a la fecha, 987 ocupadas: 331 con pacientes con coronavirus, 112 sospechosos y 544 no COVID. Así las cosas, la ocupación de camas UCI en el departamento, con corte al 22 de diciembre, es del 78.96%. A eso se le suma, la falta de medicamentos para servicios urgentes, problema que complica la atención de los pacientes. Ese panorama hizo que se declarara la alerta roja hospitalaria por segunda vez en el año, teniendo en cuenta que en octubre también se tuvo que acudir a esta medida.

Con esas preocupantes cifras, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, decretó toque de queda y pico y cédula como medidas para evitar que durante las celebraciones de Navidad y Fin de Año se aumente el número de contagios. De acuerdo con el informe del martes 22 de diciembre, en ese departamento hay 7.343 casos activos. El Área Metropolitana y el Oriente antioqueño son las zonas más críticas.

👉🏻A la fecha, a la fecha, hay 7.343 casos activos en el departamento y la cifra de personas recuperadas es de 234.245.



🙌🏻Lamentamos el fallecimiento de 28 personas. Así la cifra total de muertes por COVID-19 en Antioquia asciende a 4.552. pic.twitter.com/RG7MrQgyjB — Gobernación de Antioquia (@GobAntioquia) December 22, 2020

Respecto al desabastecimiento de medicamentos, Leopoldo Giraldo, gerente Covid de Antioquia, asegura que es un problema que dificulta la atención en urgencias. Problema que también están enfrentando en departamentos como Valle del Cauca, en donde la gobernadora, Clara Luz Roldán, decretó la suspensión de procedimientos quirúrgicos y de diagnóstico que requieren anestesia hasta el 4 de enero. Esto se debe al desabastecimiento de medicamentos para personas en estado crítico, sumado al aumento de casos de COVID-19 y la ocupación de UCI que supera el 90%.

El gerente Covid de Antioquia habló con El Espectador de la situación que viven en el departamento y cómo esperan hacerle frente al problema.

¿Cuál es la proyección de la demanda de camas en los próximos 30 días?

Estamos en una posición donde no sabemos cuántas camas vamos a necesitar. Nosotros venimos con una ocupación entre el 76% y 78%. Creemos que vamos a llegar a unos 2400 casos promedio cada día. Esperamos que las 1250 camas que tenemos sean suficientes para atender la demanda. No sólo el tema de camas UCI sino también el desabastecimiento de medicamentos. Nosotros podemos tener las camas y el recurso humano, pero no tendríamos la capacidad de atención sin los medicamentos. El desabastecimiento es una problemática que se está dando a nivel nacional no sólo en Antioquia.

¿Qué tipo de medicamentos escasean?

Un grupo importante de sedantes, analgésicos y anestésicos. La falta de ellos es lo que complica los servicios de urgencias, los de cuidados intensivos y los de cirugía. Lo que planteamos era que los que eran producidos a nivel nacional que el gobierno gestionará, creemos se está avanzando, con moléculas como la metadona. Digamos que se van a suplir pero no son suficientes, porque detrás de esas está la ketamina que también es necesaria. Hay una cantidad de medicamentos que no tienen oferta. Nos ha pasado que vamos a los laboratorios que producen y que aparentemente tienen, pero no encontramos.

¿Las medidas navideñas podrán ayudar a reducir la exposición al virus?

Estamos trabajando en estas medidas para controlar un poco el crecimiento de la epidemia, para que nos permita atender la demanda con la capacidad instalada que tenemos. Creemos que las medidas ayudan pero no son necesariamente suficientes, por eso tenemos que estar evaluando lo que definimos en el toque de queda y en el pico y cédula. Tenemos claro que la disminución de la movilidad de la población nos da resultado y disminuye el crecimiento del número de casos.

¿Qué factores han identificado como riesgosos y que pueden aumentar los contagios?

Uno de los grandes factores es la gran movilidad que tenemos de la población. La responsabilidad individual de la persona que está asintomática o que tuvo un contacto se hace necesario. Necesitamos que se garantice el aislamiento del que está sospechoso para evitar que muchos pacientes, que posiblemente puede estar contagiados, estén en la calle. Los protocolos para establecimientos abiertos al público como centros comerciales y almacenes, están atiborrados y algunos no cumplen con ningún criterio de salud y aumenta de alguna manera esos contagios.

¿Qué tanto ha incidido la reactivación económica con el aumento de contagios?

Hay una relación de movilidad con el aumento de casos, pero creemos que también es necesario que la salud de la gente vaya acorde con las aperturas de la economía, que permitan también que la gente pueda trabajar. Debe haber un equilibrio en el desarrollo de las actividades económicas porque también son los que garantizan la vida de la gente.

¿Cuáles son los municipios más críticos del departamento?

La región más crítica es el área metropolitana, hoy coloca al 83% de los casos del departamento; Aporta el 79% de los casos activos. La segunda zona más importante es el Oriente antioqueño, que nos aporta el 6,7%de los casos y el 15,2% de los casos activos.

¿Se piensa en extender la alerta roja?

Todo dependerá del análisis que se hagan los próximos días de las medidas que se tomaron como el toque de queda. Éstos resultados los vamos a ver en 10 o 15 días. Tenemos hasta el 3 o 4 de enero. Dependiendo del comportamiento se decide si sigue o no.