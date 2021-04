COVID-19 en Santander: Bucaramanga pide decretar alerta naranja en el departamento

La petición la hizo Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga. Aseguró que así se podría evitar que el sistema llegue al límite, teniendo en cuenta que los casos están aumentando. Sin embargo, la ocupación de camas UCI del departamento no supera el 70%.

En Santander el COVID-19 preocupa a las autoridades sanitarias, aún cuando el virus parece estar controlado. La secretaría de Salud de Bucaramanga pidió decretar la alerta naranja y evitar que el sistema llegue al límite y tengan que enfrentarse a un colapso como lo que se vive actualmente en Antioquia.

“Hablé con el secretario de Salud de Santander y le pedí que declarara la alerta naranja porque, al declararla, hace que no se programe cirugías electivas no urgentes en las instituciones hospitalarias y con eso le vamos a quitar presión a las UCI y podemos liberar camas que hoy se están utilizando por patologías no COVID”, dijo Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, a Blu Radio.

El reporte entregado este lunes 12 de abril por el Instituto Nacional de Salud muestra que se registraron 278 nuevos contagios de COVID-19 en Santander, para un total de 1.828 casos activos.

En cuanto a la ocupación de camas UCI de pacientes Covid y no Covid, el departamento se encuentra en un 65,9%. Lo que quiere decir que entre pacientes COVID en UCI y hospitalización hay 253. Santander tiene una capacidad instalada de 632 camas UCI para adultos.

Actualmente en Santander rige el pico y cédula bajo la modalidad par e impar para el área metropolitana. Hay toque de queda a partir de las 11:59 p.m. y hasta las 5:00 a.m., de cada día, hasta el lunes 19 de abril. Están prohibidos los eventos de carácter público que impliquen aglomeración de personas.