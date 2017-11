Asaltan vivienda de Marta Lucía Ramírez en La Calera

redacción Nacional

La candidata presidencial denunció que desde hace año y medio no cuenta con esquema de seguridad, pese a que ha elevado reiteradas solicitudes al Gobierno para que se adopten medidas para proteger su integridad.

La exministra y ahora candidata presidencial Marta Lucía Ramírez informó a través de su cuenta en Twitter que fue víctima de un hurto en su vivienda, en el municipio de La Calera (Cundinamarca). Los hechos se registraron sobre las 7:00 de la noche de este lunes, mientras la casa era custodiada por empleados de la exfuncionaria.

Ramírez atribuyó el hecho a que hace cerca de dos años el Gobierno Nacional le retiró su esquema de seguridad, sin que se adoptaran medidas destinadas a proteger su integridad.

Sr Presidente @JuanManSantos le escribí a Ud cuando me quitaron la seguridad y contestó su secretaria diciendo que darían traslado a UNP. pic.twitter.com/OtcZfO6OjM — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de noviembre de 2017

Según dijo la candidata presidencial, la situación había sido informada tanto al presidente Juan Manuel Santos, como al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y al entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Ramírez aseguró que, dada su condición de exministra de Defensa, figura de la oposición y candidata presidencial, debería contar con un esquema de seguridad robusto. Advirtió que, muestra de ello, es que su personal de seguridad notificó de las condiciones de riesgo a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y señaló también que ha recibido constantes amenazas a través de las redes sociales.

“En varias oportunidades me habían llegado amenazas y las personas que estaban a cargo de mi seguridad le dieron varios reportes al señor Diego Mora, director de la UNP. Yo no quise hacerlo público. El procurador denunció que le quitaron seguridad y ahí mismo se la arreglaron”, manifestó Ramírez en diálogo con la emisora Blu Radio, criticando que, en el tema de su seguridad, “todos se lavan las manos, nadie responde”.

Al Presidente de la República, al Ministro de Defensa y al Min interior Cristo y Rivera les dije que estaba sin seguridad.2 años ... pic.twitter.com/RnaDoHsTYU — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de noviembre de 2017

Marta Lucía Ramírez, quien no precisó el monto del hurto, denunció además que los delincuentes –se estima que habrían sido alrededor de siete personas– golpearon a los empleados que en ese momento se encontraban al cuidado de la casa.

Esto le acaban de hacer los ladrones al Sr que trabaja en ni casa. El gobierno ordenó quitarme la seguridad hace 1 año y medio.... pic.twitter.com/CSe5aLToiH — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) 7 de noviembre de 2017

A su turno, Diego Mora, director de la UNP, atribuyó el hecho a delincuencia común y aseguró que la entidad no está ideada para cuidar bienes o inmuebles, sino personas. Según el funcionario, no es cierto que la candidata no cuente con esquema de seguridad, ya que a su servicio se encuentra un escolta y una camioneta blindada.

“En ningún momento la UNP le ha quitado el esquema de protección a la doctora Ramírez. La UNP, dentro de sus competencias, única y exclusivamente tiene la protección personal. Ella bien lo ha dicho, ha tenido cargos importantes en el Estado, pero la UNP tiene un esquema de protección debido a su dirigencia política”, manifestó Mora a Blu Radio. “La UNP no decide sobre cualquier otra medida que tenga que ver con cuidad bienes particulares, residencias u oficinas”, agregó.

El director de la UNP aseguró que, tras los hechos, se evaluará nuevamente la situación de Ramírez a fin de determinar si es necesario que se amplíe su esquema de seguridad.