En libertad provisional conductor que mató a motociclista en vía de Cundinamarca

En la vía que de Fusagasugá conduce a Chinauta, en Cundinamarca, se presentó el pasado jueves un grave accidente de tránsito que dejó un muerto y dos heridos. El vehículo que provocó la tragedia era un Chevrolet Sail, que conducía un empleado del Hospital San Rafael, quien antes del choque zigzageó en repetidas ocasiones por la carretera, como quedó registrado en un video que tomaron desde un carro que estaba metros atrás.

Cuando llegaron las autoridades de tránsito, al conductor le practicaron una prueba de alcoholemia, que resultó positiva. Sin embargo, en la audiencia un juez le determinó aseguramiento no privativo de la libertad.

Esto significa que el funcionario del Hospital San Rafael seguirá vinculado al proceso por la muerte de José Eduardo Celeita, en el que las autoridades determinarán el grado de culpabilidad del conductor en el accidente. Luego de esto, si es condenado, podría pagar una pena que oscila entre 4 y 12 años de cárcel. Sin embargo, mientras se hacen los análisis, el sujeto no podrá conducir vehículos o cometer delito o falta alguna, pues será enviado a prisión de inmediato.

Para algunos testigos del hecho, la decisión del juez, aunque provisional, es injusta no solo por la muerte del motociclista, sino porque según dicen el conductor intentó encender de nuevo su vehículo para huir. No pudo hacerlo, debido a que la parte delantera quedó completamente averiada y el vehículo no volvió a encender.

Sobre Celeita, la víctima del accidente, se sabe que había nacido hace 45 años en el municipio de Pasca, Cundinamarca, pero vivía hace muchos años en Fusagasugá. Tenía esposa y una hija de 17 años.