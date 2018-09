Incautan 1.800 papeletas de chance ilegal en Girardot

En medio de un operativo contra una banda que comercializaba chance ilegal en Cundinamarca, las autoridades capturaron a dos personas e incautaron 1.800 desprendibles sin llenar.

La red criminal, en la cual trabajaban 24 personas en su comercialización, vendía ilegalmente el chance en talonarios que llenaba a mano y por los que llegaban a recibir hasta $80 millones mensualmente.

En medio del allanamiento, en el barrio la Cruz, en Girardot, Cundinamarca, las autoridades encontraron 1.800 desprendibles en los que diligenciaban los chances ilegales, un talonario lleno con 21 chances, así como otros 360 que habían sido separados de los talonarios.

Entre lo hallado también se incautaron 98 planillas de control, en las que hacían registro de los números que habían salido en las loterías, cuadernos de contabilidad, imágenes de los premios millonarios y $250.000 en efectivo, que habrían sido percibidos por la venta del chance ilegal.

De acuerdo con las autoridades, la red ilegal comercializaba el chance en la zona rural y urbana de Girardot, así como en Ricaurte, Cundinamarca. "El riesgo que se corre no es solo la omisión que se hace a las transferencias de la salud de los colombianos, sino también a que no se le hagan sus premios, porque esto no tiene respaldo, no tiene autorización y no cuenta con los permisos respectivos", dijo a Noticias Caracol Victoria Castillo, gerente de la Lotería de Bogotá.

La funcionaria recuerda que los chances legales deben ser impresos y los únicos autorizados para su distribución es el grupo Gelsa S.A. Además, las papeletas deben tener sellos de seguridad y un código de barras al respaldo, a través de los cuales se realiza el control y seguimiento.

Los acusados podrían enfrentar una condena de seis a ocho años de prisión y una multa entre los 500 y 1.000 salarios mínimos mensuales.