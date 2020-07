La Gobernadora Clara Luz Roldán explicó que la medida regirá desde este viernes y será entre las 10 de la noche y las cinco de la mañana.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, decretó toque de queda en todo el Valle del Cauca hasta el 31 de julio. Roldán explicó que la medida empezará a regir desde este viernes 17 de julio a las 10 p.m. “Decretamos toque de queda desde las 10 p.m. a 5 a.m. por 15 días hasta el 31 de Julio. Nosotros no quisiéramos tomar medidas de represión, pero es que la gente no ha entendido que esto no es un juego”, dijo Roldán.

En el Valle del Cauca fueron confirmados 13,929 casos de COVID-19. De esta cifra, 6.318 son personas recuperadas y 483 fallecidas, según el informe del 15 de julio del Instituto Nacional de Salud. “La última semana hemos tenido días con 400 o 500 casos, esto hace que cada día se nos agoten más las Unidades de Cuidados Intensivos”, dijo la gobernadora.

La Gobernación aclaró que la medida aplica para todos los municipios menos para Cali y Buenaventura, que por ser distritos especiales: “son autónomos en horario, pero pueden, a partir de la próxima semana, acoger la disposición”.

Medidas en Cali para el puente festivo del 20 de julio

El alcalde Jorge Iván Ospina informó que habrá toque de queda nocturno para toda la ciudad durante el puente festivo del 20 de julio. Esta restricción regirá desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana durante los tres días del fin de semana. Además, habrá ley seca en esos mismos días y horarios.

El pico y cédula también tendrá variaciones para los días mencionados y funcionará así:

- Entre las 6 a.m. y la 1:00 p.m. solo podrán circular las personas cuya cédula termine en número par.

- Entre la 1:00 p.m. y las 8:00 p.m. solo podrán circular las personas cuya cédula termine en número impar.