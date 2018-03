Defensor del Pueblo pide al Eln devolver a 16 menores reclutados en Chocó

EFE

"Celebro que el Gobierno y el Eln hayan reiniciado" las negociaciones, afirmó Negret a periodistas en Bogotá, donde aseguró que los diálogos se deben reanudar cuando esa guerrilla devuelva a los menores y retire las minas antipersonales que ha sembrado en el Chocó.



El defensor, que instaló hoy el foro "Prevención del genocidio y otras atrocidades masivas como herramientas para la construcción de paz", denunció que desde julio pasado al menos 16 menores de 14 años fueron reclutados por el Eln de la comunidad chocoana de Magual.



"En el Chocó no había minas antipersonales y esa zona está (ahora) sembrada de minas antipersonales. No había personas lisiadas con ocasión de este evento y hoy ocurre", agregó.



El defensor del Pueblo insistió en que algunos líderes del Eln, como los conocidos con los alias de "Pablito" y "Uriel", vayan a Quito, sede de los diálogos, para que "conversen con el Gobierno y le pongan la cara a este proceso de paz".



"No tiene sentido abrir la mesa sin estos actores, que son factores decisivos para que en Colombia vuelva a haber la paz", dijo Negret.



Santos confirmó ayer que decidió retomar los diálogos de paz con el Eln, suspendidos desde el pasado 10 de enero tras una oleada de atentados perpetrada por ese grupo armado.



Las partes no divulgaron la fecha de inicio del V Ciclo de la fase pública de las negociaciones, que tendrá al exvicepresidente Gustavo Bell como nuevo jefe negociador del equipo gubernamental.



El diálogo en la capital ecuatoriana se inició en febrero de 2017 y como principal logro tuvo una tregua de 101 días que finalizó el pasado 9 de enero.