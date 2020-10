La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) dio un concepto jurídico al Distrito donde establece que la edificación debe ser destruida en su totalidad. La Unidad de Gestión del Riesgo y Desastres dice tener todo bajo control para la demolición.

En mayo de 2020 un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros determinó que el edificio Aquarela, ubicado en el centro histórico de Cartagena, tiene fallas estructurales que hacen necesaria su demolición. Desde entonces, la alcaldía de Cartagena se prepara para cumplir dicha orden. En un momento, el alcalde William Dau dejó claro que procedía a la demolición siempre y cuando hubiese una orden de un juez.

Sin embargo, el pasado 5 de octubre, en una reunión realizada en el despacho del alcalde, esa administración recibió, de parte de Camilo Alberto Gómez, director general la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), un concepto jurídico sobre la problemática generada por la construcción del proyecto inmobiliario.

La ANDJE considera que la edificación debe ser destruida por completo. “Existe una orden de demolición vigente que se encuentra contenida en las resoluciones 001 proferida por el Inspector de Policía 2 de Cartagena y 7589 de 2018, proferida por la Secretaría del Interior y Convivencia, que ordenaron la restitución del espacio público ocupado indebidamente por la construcción. Razón por la cual, la acción que procede es la demolición de la edificación, como lo establece el artículo 194 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”, explicó la alcaldía de Cartagena en un comunicado.

También le puede interesar: Edificio Aquarela debe demolerse: Procuraduría y Ministerio de Cultura

Myrna Martínez, jefa de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía, dijo que este concepto constituye un instrumento jurídico importante para la administración, por lo cual se viene adelantando su estudio. “Como alcaldía hemos recibido las recomendaciones y desde entonces estamos realizando los análisis y las revisiones para proceder a dar atención a esta situación. Consideramos que es un instrumento jurídico importante y que nos da una tranquilidad como administración para efectos de proceder con la eventual demolición de esta estructura, documento que, además, encuentra correspondencia con lo que esta administración había decidido, luego que recientemente la constructora solicitara ante la Curaduría Urbana la modificación de la licencia y esta fuera negada en febrero del presente año, y confirmada recientemente por parte de la secretaría de Planeación, al considerar improcedente dicha petición”, explicó Martínez.

Es que la Promotora Calle 47, constructora del proyecto Aquarela, solicitó que la demolición fuera parcial. Propuesta que no fue aceptada, pues según ANDJE, no aportaron condiciones de seguridad que garanticen que no habrá afectaciones en la edificación y viviendas aledañas. De todas formas, jurídicamente la demolición parcial es inviable.

“Estamos buscando el acompañamiento de todas las entidades comprometidas en este caso para dar la mejor solución y principalmente no poner en riesgo la situación jurídica del Distrito, la Nación, ni de ninguna de las entidades llamadas a atender esta situación", agregó Martínez, quien además aseguró que han adelantado mesas de trabajo concertadas por la Procuraduría General.

También le puede interesar: Alcalde de Cartagena dice que demolerá edificio Aquarela cuando lo ordene un juez

Se conoció que se ha logrado un avance con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para efectos de evaluar la situación y materializarla a través de la entrega de recursos que nos permitan proceder con la demolición. “Se desarrolló todo el plan de emergencia de cómo se llevará a cabo este procedimiento. También se tienen dispuesto todos los papeles que van a cumplir cada una de las instituciones, porque hemos evaluado el riesgo que esto puede generar desde diferentes puntos”, dijo Fernando Abello, director de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo y Desastres, a RCN radio.

Aquarela es un proyecto inmobiliario de vivienda, que tenía entre sus planes la construcción de cuatro torres de 31 y 32 pisos, con casi 94 metros de altura. En total serían 772 apartamentos los que se construirían.