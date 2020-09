Denuncian al alcalde de Bucaramanga por “rebasar sus funciones” en caravana por Santurbán

Según el denunciante, Rodrigo Parada, el alcalde Juan Carlos Cárdenas violó medidas nacionales establecidas en el marco del aislamiento selectivo al promover una movilización pública y masiva.

El abogado bumangués Rodrigo Parada interpuso ante la Procuraduría una denuncia contra el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, acusándolo de violar las normas nacionales del aislamiento selectivo cuando el pasado viernes, 11 de septiembre, convocó y autorizó marchas en protección al Páramo de Santurbán, en el que miles de ciudadanos se desplazaron a pie o en bicicleta por la ciudad.

En un documento llevado al Ministerio Público, Parada sostiene que “por mandato, no se podían hacer movilizaciones de ningún tipo, por lo menos las autoridades públicas no pueden autorizarlas. En ese sentido, el Alcalde no podía autorizarla y si lo iba a autorizar debía contar con el visto bueno del Ministerio de Salud, que es la única autoridad en cargada para tomar las medidas de salubridad”.

A su vez, dentro de las denuncias se argumenta que Cárdenas hizo caso omiso a una serie de recomendaciones que se hicieron en un consejo de seguridad departamental en las que señalaron que posiblemente en dicha movilización iba a haber gente infiltrada que podría ocasionar daños en el transcurso de la jornada.

Y a pesar de que ese mismo viernes hubo protestas en la capital santandereana en contra de los abusos policiales, principalmente por la brutalidad policial que sufrió el estudiante de derecho Javier Ordóñez quien murió luego de las agresiones de los uniformados, el mismo Cárdenas se encargó de dar un parte de tranquilidad al finalizar la jornada. “La Caravana por Santurbán fue cívica y finalizó en total orden. Actos vandálicos presentados en la Plaza Luis Carlos Galán son hechos distintos que condenamos y ya fueron controlados. Ahora nuestra ciudad está en completa calma y tranquilidad”, dijo el alcalde.

Cárdenas no se ha pronunciado sobre los reclamos del abogado Parada, pero desde distintos sectores políticos de Bucaramanga se preguntan por qué la denuncia solo está en contra de Cárdenas si es públicamente conocido que las movilizaciones por Santurbán también fueron impulsadas por diputados, concejales y congresistas de la república.

Desde el despacho del alcalde le dijeron a El Espectador que están notificados desde ayer de esta situación y que por el momento el alcalde Cárdenas no hablará al respecto, aunque afirman que se debe respetar el derecho a la protesta y que en ningún momento “se violaron normas de bioseguridad”.

La marcha en defensa del páramo se llevó a cabo entre el estadio Alfonso López y la Puerta del Sol. En todo momento hubo acompañamiento por parte de la Policía Municipal.