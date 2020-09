Según vecinos, Jonathan Estiven Meneses, de 30 años, fue golpeado por agentes de la Policía en un CAI de la comuna 13 de Medellín y falleció al llegar a un hospital el pasado 16 de agosto. Los uniformados aseguran que el deceso fue por un paro cardiorrespiratorio provocado por una presunta sobredosis.

Un nuevo caso por presunto abuso policial se denunció en Medellín. Según denuncias de vecinos y algunas organizaciones sociales en la comuna 13 de la capital antioqueña, miembros de un cuadrante de Policía en esta zona de la ciudad habrían asesinado el pasado 16 de agosto, en las instalaciones del CAI San Michel, a Jonathan Estiven Meneses, de 30 años.

Por su parte, desde la cúpula de la Policía Metropolitana de Medellín aseguran que el hombre habría consumido bebidas embriagantes y sustancias psicoactivas que le ocasionaron un paro cardiorrespiratorio.

Los hechos son todavía difusos y entre la comunidad no hay unanimidad en la versión sobre el caso. Luz Elena Galeano, reconocida lideresa social en la comuna 13 de Medellín, le dijo a este diario que no hay claridad en lo ocurrido (a pesar de que ya han pasado tres semanas desde la muerte de Meneses), por lo que sería irresponsable adelantarse a los hechos. Mientras que otros líderes de juntas barriales (que optaron por no revelar su identidad por miedo a represalias) aseveran que se trató de un asesinato, porque Meneses “entró con salud al centro transitorio de reclusión y la autopsia dará la razón”.

A su turno, el comandante de la policía Metropolitana, general Eliécer Camacho Jiménez, dio su versión de los hechos este viernes y relató que Meneses fue capturado por las autoridades tras estar involucrado en un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental. Posteriormente fue trasladado a un Centro de Traslado de Protección (CPT) en la comuna y allí su estado de salud se deterioró.

“Al parecer, de acuerdo a lo que manifiestan los policías, esta persona habría consumido bebidas embriagantes y posiblemente sustancias psicoactivas, por lo tanto fue necesario su traslado a un hospital”, agrega Camacho.

Allí, según los uniformados, Meneses fue recibido sin signos vitales y siguiendo el testimonio de Camacho, “de acuerdo a un primer parte médico, se trataría de un paro cardiorrespiratorio, pero Medicina Legal continuará con las actividades judiciales que le correspondan para establecer exactamente cuál fue la causa de la muerte”.

La esposa de Meneses, en compañía de mujeres de diferentes colectividades sociales de la comuna, se encuentra desde la mañana de este viernes protestando frente al CAI donde estuvo retenido su marido pidiendo justicia y reclamando sobre la verdad de los hechos. Según ella, la coyuntura por lo ocurrido con Javier Ordóñez le dará más fuerza a sus peticiones y “hará que otros casos de violencia cometida por la Policía se hagan más visibles”.

Además de la viuda (identificada como Paula), desde el Comité Nacional de Derechos Humanos han acompañado las movilizaciones. James Zuluaga, director del colectivo reiteró en su cuenta de Twitter que “alzamos nuestra voz de rechazo y protesta por el asesinato de Jonathan Estiven Meneses Cardona. Nos unimos a la voz de protesta por el abogado en Bogotá. Quiero decirles que me vuelvo defensor de los Derechos Humanos porque fue víctima de abuso de autoridad de los grupos armados y miembros de la fuerza pública”.

Se espera que en las próximas horas un grupo de peritos forenses asuman el caso y comiencen a esclarecer las causas de la muerte del ciudadano.