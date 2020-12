En un video quedó registrado el momento en el que un uniformado de la Policía le pega en la cara y saca su arma. La actriz Natalia Reyes denunció el hecho que catalogó como exceso de la fuerza policial. Desde la Policía Metropolitana de Cartagena aseguran que fue uso legitimo de la fuerza, luego de que el líder del movimiento Black Lives Matter se opusiera a un procedimiento de registro personal.

Un presunto caso de abuso policial se registró en Cartagena, el martes 15 de diciembre, en una de las calles del centro histórico de esa ciudad. En un video quedó registrado el momento en el que un uniformado de la Policía le pega en la cara y saca su arma, amenazando al actor y líder del movimiento Black Lives Matter, Kendrick Sampson. Desde la Policía Metropolitana de Cartagena aseguran que fue uso legitimo de la fuerza, luego de que Sampson se opusiera a un procedimiento de registro personal.

“Se presentó un procedimiento policial en el que fue necesario usar la fuerza legitima. Un ciudadano de nacionalidad norteamericana se opuso al procedimiento de registro personal. Esta persona intentó sacar un elemento del bolso por lo que el policía tuvo que reducirlo usando la fuerza”, dijo el brigadier General de la Policía Metropolitana de Cartagena, Henrry Sanabria.

El video se viralizó luego de que la actriz Natalia Reyes denunciara los hechos a través de su cuenta de Instagram. “Me duele todo, no solo porque sea él y sea mi amigo sino porque es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policía tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear (como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia (...)”, fue el mensaje que dejó Reyes.

Al actor le fue aplicado un comparendo por irrespeto a la autoridad y por desacato a una orden de policía, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Es importante destacar que este hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades federales de los EEUU, con sede en Cartagena. También ante Migración Colombia, quienes analizan posibles sanciones al extranjero”, detalló la Policía Metropolitana de Cartagena en un comunicado.