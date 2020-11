El cinco de noviembre a las 9:40 p.m. Ana Gómez ingresó a la sala de urgencias de la clínica La Asunción por unos episodios de convulsión. Yania Gamba, su pareja, la acompañó al centro médico. Gómez denunció que mientras estuvo internada un enfermero le tocó sus senos y genitales en una sala de reanimación. Las mujeres pusieron la denuncia en la Fiscalía.

Ana Gómez presentó un episodio de convulsiones el cinco de noviembre en la noche. Yania Gamba, su pareja, la llevó a urgencias de la clínica La Asunción, en Barranquilla, Atlántico. Gómez ingresó a sala de reanimación a las 9:40 p.m. donde, durante el procedimiento médico, según denunció Gamba en su cuenta de twitter, sufrió abuso sexual. De acuerdo con la versión de las mujeres, un enfermero le tocó los senos y la vagina a Gómez.

Gamba dijo que el enfermero entró y salió cuatro veces de la sala en la que estaba su pareja. Según cuenta Gamba, la primera vez el enfermero le tocó los senos a Gómez. “Me acerqué a su habitación para ver cómo estaba y me percaté que tenía su blusa levantada. Decidí bajarle la blusa y decirle al enfermo que le consiguiera una manta para el frío”, escribió Yania Gamba en su cuenta de twitter. Luego de eso le pidieron que estuviera en la sala de espera. Allí vio entrar al hombre tres veces a la habitación.

Gamba le contó a El Espectador que escuchó gritos de su novia luego de que el enfermero entrara por cuarta vez a la habitación. Esto la alertó y la hizo entrar para saber qué estaba sucediendo. “La primera escena que encontré de ella (Ana Gómez) es que estaba agarrando a la doctora de turno y que todos estaban gritando. Ella estaba en pánico, casi no podía respirar”. Gamba relata que en ese momento en la sala estaban la doctora, dos enfermeras y el presunto responsable, un enfermero. Gamba y la doctora intentaron calmar a Gómez. En ese momento la médica le dijo a Gamba que lo que trataba de decir su novia era que el enfermero había abusado de ella.

Gamba asegura que su novia le contó que la primera vez que el enfermero entró le tocó los senos. Acto que, según le contó Gómez a Gamba, repitió en la segunda y tercera entrada a la habitación. En la última ocasión, Gómez le dijo a Gamba que el enfermero le bajó el short y su ropa interior y le tocó la vagina.

Wilson Castañeda, director de la organización Caribe Afirmativo, quien está acompañando jurídica y psicosocialmente a Gómez y Gamba, afirma que hay tres cosas a tener en cuenta en esta situación. La primera es que este hecho podría configurarse, además del abuso sexual, como violencia sexual por tratarse de una persona en estado de indefensión y que, además, se da dentro de una relación de enfermero-paciente donde la autoridad recae sobre el presunto responsable (el enfermero) quien está a cargo de un proceso médico. Sumado a eso, el hecho se dio en un entorno donde también hicieron presencia otras personas del cuerpo médico que, según palabras de Gamba, lo que hicieron fue ocultar al enfermero.

Lo segundo, explicó Castañeda, es que por tratarse de una mujer lesbiana la investigación debería demostrar si se configuró o no una conducta discriminatoria. Y lo tercero es un llamado de atención al servicio médico en la ciudad que, según Castañeda, no ofrece garantías para proteger derechos para mujeres lesbianas y bisexuales al no tener un protocolo con enfoque diferencial para evitar que estos casos se presenten.

El hospital afirma que cuando Gamba y Gómez manifestaron lo sucedido activaron los protocolos necesarios para llevar el caso. Además, agregaron que están prestos a facilitar todo lo necesario a los entes de control y que abrirán los procesos internos necesarios. El secretario de Salud, Humberto Mendoza, informó que la clínica le hizo saber hoy en la mañana el caso a la secretaría de Salud. "Nosotros activamos unas acciones de inspecciones y vigilancia”, aseguró Mendoza.

Ana Gómez y Yania Gamba denunciaron a la Fiscalía lo sucedido. En este momento esperan que Medicina Legal realice las pruebas necesarias para avanzar con la investigación.