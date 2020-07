“Desarraigo” es un proyecto multimedia hecho por estudiantes de la Universidad de la Sabana con el apoyo de la Purdue University en Indiana, Estados Unidos, que profundiza en los obstáculos que atraviesa la producción de café en Colombia: cambio climático, pobreza rural y escaso interés de jóvenes hacia el campo, entre otros. Esta es la primera de cuatro entregas que se publicarán diariamente en El Espectador.

En unos años no habrá más café en Colombia. Ni cafetales, ni la emblemática variedad que con su sabor y aroma dio fama y orgullo al país ante el mundo. Cambio climático, pobreza rural, escaso interés de jóvenes hacia el campo, caída de la rentabilidad y deficiente apoyo institucional son algunas de las amenazas que ponen en duda el porvenir del café colombiano.

“Y el café de mañana, ¿qué?”, se preguntaron seis jóvenes de la Universidad de La Sabana, preocupados por el futuro del producto agrícola más importante a nivel cultural para los colombianos. Ante tal panorama, realizaron una campaña digital para ayudar a concientizar al país de lo que está sucediendo. Se trata de Desarraigo, un proyecto que engloba dos documentales que explican las problemáticas de los cafeteros, cuatro videos cortos que dan testimonio de la conexión y la pasión de los caficultores hacia sus tierras, y una página web con artículos informativos y una crónica del viaje de investigación de los seis jóvenes al Eje Cafetero en 2019.

El café es más que una bebida. Se trata de tradición, legado y cultura. Pero sobre todo de hogar; el único que los caficultores conocen, y al que tratan de salvar día a día, más por nostalgia que esperanza. Los caficultores jamás han fallado en su ardua tarea de abastecer de café al mundo y es hora de que el mundo no le falle a quienes aseguran una bebida caliente cada mañana.

Su estreno oficial es el 27 de julio de 2020, en las redes de Instagram, Facebook y su página web. Desarraigo es un viaje y una aventura hacia el corazón de la cultura colombiana para lograr la reconexión con el café, y conocer de boca de los propios caficultores lo que suplican a gritos: que el país entero los apoye para salvar al café. No solo es de ellos, es de toda Colombia.

La campaña se realizó gracias a una alianza entre la Universidad de La Sabana y Purdue University en Indiana, Estados Unidos; donde los jóvenes desarrollaron el proyecto, a través de una beca otorgada por el Gobierno de Estados Unidos con el programa Partners of the Americas, y el Gobierno de Colombia con el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación, bajo el nombre de 100K Nexo Global. Los jóvenes fueron escogidos, junto a otros sesenta estudiantes universitarios y once proyectos, para desarrollarlo en Estados Unidos. Guiados por la Dra. Jessica Eise y Andrés Forero-Serna, los seis estudiantes son Camila Atencio, Nicolás Gómez, Vanesa Bernal, Mario Isaza, Laura Montes y Nicolás Rojas.

Estas son las redes sociales del proyecto:

Instagram: https://www.instagram.com/desarraigocafe/

Facebook: https://www.facebook.com/desarraigocafe/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo-zTrgDjWfycU_CXE7aYSw

Unisabana Medios: https://www.unisabanamedios.com/