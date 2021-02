Crisis en Buenaventura: bandas criminales desplazan a cerca de 30 familias

Son cerca de 30 familias las que huyen del barrio Juan XXIII tras el enfrentamiento entre bandas criminales que usan armas de fuego y explosivos. En redes sociales se creó la etiqueta #SOSBuenaventura para exigir que el gobierno nacional, departamental y local garanticen el derecho a la vida y la paz en la ciudad portuaria.

La noche del miércoles 3 de febrero miembros de la comunidad del barrioJuan XXIII, de Buenaventura (Valle del Cauca), denunciaron que dos grupos armados se enfrentaron con armas de fuego y artefactos explosivos en la zona.

Estos hechos empeoran la situación de seguridad en Buenaventura. Este 4 de febrero, por lo menos 30 familias salieron desplazadas de ese barrio. Al parecer, se trata de las bandas Los Shotas y Los Espartanos, cuyos actos violentos fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo hace menos de 48 horas.

Solo hasta el sábado 6 de febrero las autoridades locales podrán hacer el censo de cuántas personas han sido desplazadas en el barrio Juan XXIII. En esa misma fecha se les ofrecerá ayudas humanitarias, según informó el secretario de Gobierno, Ulpiano Riascos, a Blu Radio.

Los Shotas y Los Espartanos se disputan el dominio de la zona desde el 30 de diciembre de 2020, “día en el que oficialmente se registraron siete homicidios por proyectil de arma de fuego”, de acuerdo a la información de la Defensoría.

Víctor Hugo Vidal, alcalde de Buenaventura, le dijo a El Espectador que no ha sido fácil caracterizar los desplazamientos internos que se han registrado durante el 2021 porque no hay registros formales al respecto. “La Personería en la semana anterior dijo que no tenía casos reportados, a pesar de que se ha escuchado en las comunidades que se van a desplazar”, dijo Vidal.

En redes sociales varios políticos y figuras públicas han alertado la situación con el mensaje #SOSBuenaventura, exigiendo presencia del Gobierno Nacional en la ciudad portuaria más importante del Pacífico colombiano.

DESPLAZAMIENTOS MASIVOS EN LA COMUNA SIETE EN BARRIOS DE JUAN XXIII, SAN FRANCISCO Y SUS ALREDEDORES

