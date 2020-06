Pese a las recomendaciones de las autoridades, en el primer día sin IVA se han reportado aglomeraciones en diferentes zonas del país. Así se vive la jornada en Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira.

Filas que parecen interminables, tumultos y congestiones en entradas y sedes de los principales almacenes de cadena del país. Ese ha sido el panorama durante toda la mañana de este viernes en ciudades como Cali, Barranquilla y Medellín en medio del primer día sin IVA, decretado por el Gobierno Nacional.

A pesar de que hubo reportes de lugares en los que no se cumplían en lo más mínimo los protocolos de seguridad, es distanciamiento e incluso el adecuado uso del tapabocas, el primer parte de las autoridades fue positivo.

De acuerdo con José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, “tuvimos algunas dificultades, sobre todo en grandes superficies, y muy especialmente en comercios de venta de electrodomésticos. La Policía Nacional dice que se trató de 34 aglomeraciones en el país. Esas situaciones se generaron en Pereira, Floridablanca, Cali y Bogotá, entre otros lugares puntuales”.

En el frente de reactivación económica, según cifras de la DIAN y referenciadas por Restrepo, ha habido un crecimiento “de 5 veces frente a lo registrado en un día normal de la pandemia y de 30 % más sobre lo registrado en un día antes de la pandemia”.

Restrepo manifestó que “cuidado la vida ha sido nuestra prioridad, pero también cuidar el empleo. Se necesita de una gran dosis de disciplina ciudadana, de garantizar el distanciamiento social. Invito a los establecimientos de comercio a cumplir con los protocolos y a garantizar el distanciamiento de las personas que están ingresando”.

El director general de la Policía Nacional, Oscar Atehortúa, señaló que se registraron en la mañana alrededor de 80 mil personas “concentradas en los 34 puntos participando en la compra de productos electrodomésticos. En horas de la mañana si se presentaron inconformidad por parte de algunos ciudadanos porque no se les estaba aplicando el descuento del IVA que se había informado oportunamente, algunos de ellos como consecuencia de fallas en las plataformas. (...) tuvimos llamados de solicitud de presencia de la policía en Pereira, Bucaramanga y Bogotá”, dijo.

Aseguró que la jornada transcurre con suma normalidad, que no ha habido vandalismo ni actos de riña entre las personas que van a comprar y las que trabajan en los almacenes de grandes plataformas y que se han impuesto 550 comparendos en todo el territorio nacional, algo que “no es representativo comparado con días normales”.

A su turno el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo hizo un llamado a los colombianos para que actúen con disciplina y cumplan las medidas de bioseguridad y aislamiento. “Violentar esas medidas es fuente de contagio y pone en peligro la vida. El día sin IVA es muy importante pero es más importante la vida y la fuerza pública reforzará a lo largo del día su presencia mediante patrullas conjuntas para garantizar que se cumplan las medidas”, recordó.

Cali

Desde muy temprano se reportaron congestiones y largas filas en diferentes zonas de la ciudad. En Cali hoy no hay pico y cédula y el comercio tiene horario extendido. Usuarios en redes sociales denunciaron las aglomeraciones en el Alkosto.

Hoy es viernes y el CoronaVirus lo sabe, este es el momento de la apertura de la tienda Alkosto del Sur de Cali #QuedateEnCasa #FelizViernesATodos #coronavirus #DiaSinIVA pic.twitter.com/NI8luJGjvi — Libardo Hernández (@libardohernand5) June 19, 2020

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Carlos Rojas confirmó el cierre del Alkosto: “encontramos que no se estaban respetando las normas de aislamiento preventivo, procedimos a hablar con el gerente nacional del establecimiento y acordamos hacer un cierre temporal hasta que se normalice el aforo, sin eso no se podrá reabrir hoy”, afirmó insistiendo en que hasta que haya un aforo del 35% no se abrirá el establecimiento. Anunció que realizarán el mismo procedimiento en los lugares en los que sea necesario.

Barranquilla

Pese a las recomendaciones de la Alcaldía, por el aumento de casos en esta ciudad, personas en Barranquilla también han reportado largas filas.

El #DiaSinIVA es como el Black Friday pero con coronavirus



👑🦠



Esto es en el SAO de la calle 30 de Barranquilla



En 15 días estarán cambiando nevera nueva por respirador

😱

Esta recocha de seguro influirá en las cifras de la pandemia@Fruizgomez @jrestrp @FenalcoNacional pic.twitter.com/BBcbmG1f1p — Mabel Gasca (@mabelgasca) June 19, 2020

Éxito Barranquilla @jaimepumarejo deja de invertir en ventiladores y empieza a comprar hornos industriales que tristeza llave @alcaldiabquilla @zonq pic.twitter.com/9m8qSBqJ8V — Juan C. Velasquez (@jcvelasquez1104) June 19, 2020

El alcalde Jaime Pumarejo asegura que las patrullas COVID hacen seguimiento a reportes de aglomeraciones en toda la ciudad.

“En Barranquilla no promovimos día sin IVA y no levantamos restricciones para salir a comprar. Mayoría de videos que nos envían son en otros municipios, incluso del Área Metropolitana. Patrullas COVID hacen seguimiento a reportes de aglomeraciones y estamos listos para atenderlas”, afirmó el alcalde.

En algunas partes de Barranquilla los ciudadanos reportan que se está cumpliendo con el protocolo.

En Sao Miramar la cosa es distinta en el día sin IVA: gente con distancia y tapabocas y poca aglomeración en el norte de Barranquilla. @elsanoguerabaq @jaimepumarejo @salud_atlantico @SecSaludBAQ @olimpicaSA @Fruizgomez pic.twitter.com/erwFRp8p2v — Jorge Jesús Montaño Acosta (@jormon26) June 19, 2020

Medellín

En Medellín se adoptaron medidas especiales para el Día sin IVA: el comercio se mantendrá abierto, el Metro tendrá horario extendido hasta las 12:00 de la media noche y el sistema público EnCicla prestará servicio hasta las 11:30 de la noche. Desde la madrugada los usuarios en redes sociales reportan filas en los establecimientos.

Reporte 2 #DiaSinIVA cola en el Éxito de la Av. Colombia en Medellín. pic.twitter.com/jn2nngxewS — La turba brutal (@la_turba_brutal) June 19, 2020

Empezó el día sin IVA en Medellín hijuemadre #19Junio pic.twitter.com/bVm55phOwv — J (@Juuancamilog) June 19, 2020

El subsecretario de Gobierno, Camilo López, le recordó a los ciudadanos de Medellín la importancia de evitar las aglomeraciones y prevenir el contagio.

El Subsecretario de Gobierno Local, @camilolopez25 invitó a no participar en aglomeraciones, a conservar la distancia y a participar activamente en la jornada “Medellín Despierta, te cuida y se reactiva”, que desde tempranas horas está dispuesta en diferentes puntos de la ciudad. pic.twitter.com/9OyGcFOt8I — Secretaría de Seguridad y Convivencia (@seguridadmed) June 19, 2020

Cúcuta

Gente que estara haciendo fila para comprar hoy alguna maricada que no necesite, seguro son de las que tienen una bandera roja 🚩 en su hogar esperando alguna ayuda del gobierno! #DiaSinIVA #Cucuta pic.twitter.com/4rd0fGbLdh — Felipe Perdomo (@FE11PE) June 19, 2020

¿Esto es cierto? En Cúcuta están haciendo fila para comprar en el día sin IVA. ¡De compras en plena pandemia! No es posible 😰😖 pic.twitter.com/3fCSdUj8IU — Moni Alba 🎙️ (@Moniialba) June 19, 2020

La Alcaldía de Cúcuta recomendó a los ciudadanos realizar las compras por internet y así “reactivar el comercio cucuteño comprándole a los empresarios de la región y cuidarnos entre todos”. La Policía ha realizado acompañamiento para recordar las normas de bioseguridad establecidas por el Gobierno.

Hoy es un día en el que debemos ser más estrictos con los protocolos de bioseguridad y autocuidado:

✔️Uso obligatorio de tapabocas.

✔️Lavado de manos.

✔️Distanciamiento social.#DíaSinIVA #CompreSeguro pic.twitter.com/x3LVpLKmxS — Alcaldía de Cúcuta (@AlcaldiaCucuta) June 19, 2020

Pereira

Los ciudadanos en Pereira también reportaron congestiones en los establecimientos y largas filas en las calles para poder ingresar.

Esto es en Pereira! Se enloquecieron por el día sin IVA? Donde está el metro de distancia! Donde está la crisis económica?? 😡😡😡 pic.twitter.com/5Hs5aiYGyr — Sofia Higuera (@higuerasofi1) June 19, 2020

Espantoso. Esto ocurre sin ser las 8 en Alkosto Pereira. No hay mínimas condiciones de seguridad #DiaSinIVA pic.twitter.com/coyj5aXaxF — Alejandro Villegas O (@Villegasalejo) June 19, 2020

Bucaramanga

Juan Carlos Cárdenas, alcalde de la ciudad, afirmó que el balance es positivo: “En Bucaramanga la ciudadanía y el comercio han estado cumpliendo con todos los protocolos y las medidas de prevención. He estado todo el día recorriendo las grandes superficies de la ciudad y los CC, corroborando personalmente que no existan desórdenes. El balance es positivo”. Sin embargo, usuarios en redes afirman que se han presentado largas filas.

“Hacemos un llamado a los ciudadanos a no compartir información falsa de situaciones que aparentemente se están presentando en Bucaramanga”, afirmó el Secretario de Gobierno José david Cavanzo.

