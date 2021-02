Las embarcaciones, en las que se movilizaban al menos 50 personas, eran artesanales y no estaban registradas ante la Inspección General Marítima. La Fuerza Naval del Pacífico investiga las causas del accidente, al parecer causado por sobrecupo.

El sábado 30 de enero un grupo de por lo menos 50 personas zarparon en dos embarcaciones desde el muelle de Tumaco, Nariño, con destino a la vereda San José del Guayabo para celebrar una fiesta de 15 años. En el recorrido por el río Mejicano, una de las embarcaciones naufragó y la segunda, en un intento de rescate también se hundió. 14 personas murieron en el accidente, siete de ellas eran menores de edad.

La Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Defensa Civil rescataron a 35 personas del doble naufragio y siguen en la búsqueda, ya que no hay certeza de la cantidad de personas que iban en las embarcaciones. El contralmirante Francisco Cubides Granados, comandante de la Fuerza Naval, explicó que este dato se sabrá tras diálogos con los sobrevivientes.

El domingo 31 de enero la principal hipótesis manejada por las autoridades era que las dos embarcaciones habían chocado. Al día siguiente, la Fuerza Naval, tras entrevistas a los rescatados, planteó otra posible causa: “Una de las embarcaciones empieza a naufragar porque al parecer tenía sobrecupo. Viene la segunda a auxiliarla, empieza a recoger a los que ya están en el agua y terminan las dos hundidas”, explicó Francisco Cubides Granados, comandante de la Fuerza Naval del Pacifico.

#EnDesarrollo En la Bahía Interna de Tumaco, seguimos trabajando de forma incesante, de la mano con la Fuerza Pública y las Autoridades Civiles, en las labores de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas, luego de presentarse el naufragio de dos embarcaciones. pic.twitter.com/neC1qyrSkI — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 31, 2021

Las autoridades locales confirmaron que los navegantes no llevaban chalecos salvavidas en el momento del naufragio. Además, explicaron que las embarcaciones fueron construidas de manera artesanal y no estaban registradas ante la Inspección General Marítima. El comandante Cubides hizo un llamado a la comunidad, que se transporta entre varías veredas por los ríos Mejicano, Mira, Chagüí, Curay y Mataje, que zarpen con las medidas de seguridad pertinentes. “Cada lancha debe salir con los mínimos requisitos, la condición del motor, equipos de seguridad marítima, equipos de comunicación, botiquín, etc. Las embarcaciones artesanales tienen que acogerse a ese tipo de exigencias. A veces a la gente no le gusta, porque eso demanda un costo, pero yo creo que este siniestro hace caer en la cuenta de la necesidad de usar los materiales de seguridad”, concluyó el comandante.

Las familias de los fallecidos se movilizaron hasta el Muelle Turístico de Tumaco, donde hizo presencia la alcaldesa, María Emilsen Angulo. “Tumaco está de luto. Lamentamos profundamente esta trágica noticia y nos unimos en oración para que la paz y el consuelo fortalezca a sus seres queridos en este doloroso momento”, comunicó la alcaldía. La Armada Nacional y demás autoridades siguen realizando labores de búsqueda en la zona.

La Alcaldesa de #Tumaco en el Muelle Turístico reunida con los familiares de las víctimas mortales del naufragio ocurrido ayer sábado 30 de enero en la ruta que de Tumaco conduce a San José del Guayabo a quienes de manera directa expresa su solidaridad y apoyo desde el Distrito. pic.twitter.com/CUbaoxyCxQ — Emilsen Alcaldesa (@EmilsenAlcalde1) January 31, 2021

“Con todas las instituciones trabajamos de manera incesante para encontrar a esas personas con el apoyo de la comunidad”, dijo el contralmirante José David Espitia, comandante de la fuerza de tarea que se ha encargado del rescate.

