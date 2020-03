Durante la cuarentena, hombre comete triple feminicidio en Cartagena

Las víctimas eran la pareja sentimental, la cuñada y la suegra del victimario. Aunque la Policía Metropolitana comunicó el crimen como un homicidio, la Mesa del Movimiento Social de las Mujeres argumenta que fue feminicidio. La alcaldía de Cartagena no tiene una línea para denunciar el maltrato a la mujer.

En la tarde de este miércoles, 25 de marzo, en plena cuarentena nacional por prevención al contagio del Covid-19 en el país, un hombre de 26 años, de quien las autoridades no han querido revelar su identidad, pero según fuentes de la comunidad es conocido como "El Mono" o "El Monito", asesinó a su pareja sentimental, su cuñada y su suegra en el barrio El Carmelo, en Cartagena (Bolívar).

De acuerdo con información entregada por Rubiela Valderrama Hoyos, integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres, los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la tarde, cuando la pareja del victimario, quien ya había denunciado y alertado violencia de género contra "El Mono", se disponía a sacar sus pertenencias de su vivienda para separarse del hombre.

"Gente del barrio cuenta que ella fue a buscar a su madre y su hermana, que vivían a unas cuadras de su casa, para pedir que la ayudaran a sacar sus pertenencias para no vivir más con él, entonces cuando las tres mujeres llegaron para ayudarla a salir, el hombre disparó primero contra su suegra, Edenis Guerrero, a quien asesinó en plena vía pública, y luego asesinó a quien era su pareja sentimental y su cuñada dentro de la vivienda", dice Valderrama.

De acuerdo con la información entregada por la Policía, la familia del presunto feminicida entregó información a las autoridades para efectuar su captura, horas después del crimen. De acuerdo con el brigadier general Henry Armando Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el hombre tenía un proceso penal abierto por violencia intrafamiliar y por homicidio. Sin embargo, Rubiela Valderrama le dijo a El Espectador, que tiene conocimiento de que el hombre había agredido con arma blanca a una expareja sentimental en el pasado.

Las víctimas fueron identificadas como Loliluz Madero Guerrero, Ellyn madero Guerrero y Edenis Guerrero. Una de ellas fue asesinadas en una calle del barrio El Carmelo, y las otras dos fueron asesinadas dentro de la vivienda.

"Esro nos preocupa mucho porque nosotras (Mesa del Movimiento social de las Mujeres), ya habíamos alertado al alcalde William Dau y a su oficina de prensa de que la cuarentena iba poner en peligro a muchas mujeres en la ciudad. Les pedimos que tomaran medidas de protección como una línea de atención o un mensaje de la Policía, les recordamos que el lugar más peligroso para las mujeres es su vivienda, pero nunca nos respondieron y ahora lamentamos este triple feminicidio", dice Valderrama.

Aunque en la capital de Bolívar hay una Unidad de la Mujer que hace parte de la secretaría de Partipación Ciudadana, la intgrante de la Mesa de Mujeres aseguró que "ellos no hacen nada frente al tema, no tienen una línea específica, no tienen recursos, ni siquiera tienen personal".

En lo corrido del año, con este caso, ya son seis feminicidios en el departamento de Bolívar.

Según la Policía, el presunto feminicida ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación "por los delitos de homicidio y porte ilegal de arma de fuego".

¿Dónde denunciar violencia de género?

Durante la época de cuarentena estará habilitada la línea 155 para denunciar hechos de violencia en las viviendas. En Cartagena, como no hay habilitada una línea regional, las mujeres deberán acudir a esta opción nacional.

En Bogotá, la Secretaría de la Mujer puso a disposición la Línea Púrpura, 018000112137 o el WhatsApp 300 7551846 para recibir orientación legal y psicológica.

La línea 123 de la Policía también es un canal para recibir denuncias de emergencia, cuando las mujeres sientan que su vida corre peligro.