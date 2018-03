Ecuador confirma secuestro de periodistas en frontera con Colombia

redacción Nacional

El pasado lunes 26 de marzo, el diario ecuatoriano El Comercio divulgó la noticia de que dos de sus periodistas habían sido secuestrados en la frontera entre Colombia y Ecuador. El ministro del interior del vecino país, César Navas, confirmó el plagio de los comunicadores y del conductor que los acompañaba. Los hechos ocurrieron en la población limítrofe de Mataje y las primeras versiones apuntan a que los autores del secuestro serían disidentes de las exguerrilla Farc.

(En contexto: ¿Por qué Colombia y Ecuador aumentan seguridad en la frontera?)

"Presumimos que están en Colombia (...). Sabemos que están bien", agregó el ministo Navas sin dar más detalles. El gobierno de Ecuador ya activó "todos los protocolos de seguridad y de investigación a fin de precautelar la integridad de los ciudadanos”. La misma zona en donde habría ocurrido el secuestro de los periodistas, ha sido protagonista de hechos violentos que han puesto a dialogar a las autoridades de ambos países.

La semana pasada, se registró la detonación de un explosivo en la localidad de Mataje, en el norte de la provincia costera de Esmeraldas y fronteriza con Colombia, que dejó tres soldados ecuatorianos muertos y siete heridos. Ambos ministerios de defensa doblegaron sus tropas en la zona para enfrentar a grupos armados. Para la Policía colombiana, la hipótesis más probable es que el autor del atentado sería un grupo de disidentes de las Farc bajo el mando de alias Guacho.

(Le puede interesar: “Se van a arrepentir de sus acciones criminales”: presidente de Ecuador sobre asesinato de militares)

El ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, recordó, en la reunión con su homólogo ecuatoriano, que Guacho es ecuatoriano y que desde hace buen tiempo el grupo que dirige tiene una fuerte presencia en la zona fronteriza colombiana, especialmente en el municipio de Tumaco, la localidad con más hectáreas de coca sembradas en todo el país. A este tema se refirió también el ministro Navas en la rueda de prensa.

“Lo que tenemos que entender es que la amenaza no está operando en nuestro territorio. En nuestro país no están los cultivos de droga ni los laboratorios de droga. Esto hay que tenerlo muy claro. Nosotros estamos enfrentando una amenaza asimétrica con un enemigo difícil pero que no en nuestro territorio”, señaló el ministro, quien aseguró que Ecuador ha activado todos los mecanismos para encontrar a los periodistas y al conductos de El Comercio.

Por su parte, el general Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules del Ejército, confirmó que ya se han hecho reuniones extraordinarias con autoridades civiles y militares del área de frontera para realizar las operaciones militares correspondientes. Finalmente, sobre el paradero de Guacho, el general afirmó que ya se encuentran en las labores de búsqueda, sin embargo, aún no se sabe con certeza si se encuentra en Ecuador o en territorio colombiano.