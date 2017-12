“Educación para jóvenes del Pacífico no está a la vuelta de la esquina”: becaria de Ser Pilo Paga

Linda Rueda De la Hoz

Cinco estudiantes afrocolombianos provenientes del Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, conversaron con la ministra de Educación, Yaneth Giha, sobre su experiencia antes y después de entrar al programa Ser Pilo Paga (SPP), además de las dificultades que atraviesan los jóvenes de esas regiones del país para acceder a una formación educativa de calidad.

Para iniciar el conversatorio, que tuvo lugar en el marco de la ceremonia de premiación Afrocolombianos del Año, organizada por El Espectador y la fundación Color de Colombia, la ministra habló de la importancia de la educación como herramienta para lograr los sueños.

“Lo opuesto a la guerra es la educación”, dijo Giha recordando la frase dicha por una joven en el campamento Generación Pazcífica, que forma a estudiantes de décimo y once grado para ser líderes positivos de su comunidad.

Y explicó que este año se implementó una convocatoria especial para los estudiantes del plan Todos somos Pazcífico (Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca), en la que el puntaje para alcanzar la beca SPP es más bajo.

“Estos municipios de Colombia tienen menos pilos porque, así se esmeren, hay una brecha importante en la calidad de la educación que hace difícil que logren el puntaje”, indicó Giha, quien aseguró que con esa medida lograron que 158 estudiantes adicionales pudieran acceder a esa oportunidad.

María del Mar Rivas es una de las beneficiadas de esa convocatoria. La estudiante caleña, que vivió en Tumaco y ahora reside en Quibdó, ingresará al programa de sociología en la Universidad del Valle, donde está segura de que cumplirá su sueño.

Frente a la pregunta de la ministra sobre lo que pensaba que sería de su vida antes de ganarse la beca, manifestó que siempre soñó con trabajar por sus comunidades. “Antes de tener los recursos, quería estudiar sociología y derecho, además de trabajar, pero mi abuela me dijo que me iba a volver loca”.

Por su parte, el también caleño Maicol Vela, señaló que durante dos años se preparó para las pruebas Saber 11 en el Semillero de la Fundación Color de Colombia, como los otros cuatro participantes del conversatorio. “Yo sabía que era muy difícil acceder a la educación y, entonces, me dije que tenía que ganar la beca”, expresó el joven cuyo sueño es ser contador público y viajar.

“Elegir una carrera equivocada sería condenarnos 60 años”, expresó Richard Alomía, el bonaverense quien explica que para decidirse por una carrera lo más importante es el gusto que se tenga por ella, siendo que allí orientará sus esfuerzos durante su vida laboral.

Así es que, al ganarse la beca tuvo la oportunidad de elegir lo que le gustó. “Todos los factores que yo había decidido para seleccionar universidad y carrera convergían en la ingeniería mecatrónica, es como si la carrera estuviera destinada para mi o, más bien, como si yo estuviera destinado para ella”.

Kelly Chará anhelaba estudiar derecho, aunque luego se debatió entre esa carrera y la ingeniería de sistemas. “Me decían que en esa carrera [derecho] a todos los matan, que la corrupción, etc.”, explicó. Sin embargo, concluyó que eso dependería de sus objetivos y con la oportunidad de la beca, más rápido se decidió por lo que le apasiona.

Para Francy Hurtado, quien vivió toda su vida en Tumaco, estudiar medicina siempre fue su meta. “Entonces, sabía que tenía que ganarme la beca o prepararme para una universidad pública”.

Luego de conocer las experiencias de los becarios, la ministra se interesó por saber qué mecanismos se les ocurrían a los estudiantes para motivar a los jóvenes de su región a no abandonar el estudio y a esforzarse para ser mejores.

Motivar a los jóvenes siendo ejemplos de vida, fue la propuesta de Kelly Chará. Desde otra perspectiva, Maicol Vela sugirió un cambio al sistema de educación tradicional, en el cual, según considera, los jóvenes activos se encuentran con docentes pasivos y rutinas que no motivan a asistir al colegio.

Para Richard Alomía, la respuesta es trabajar en la brecha que existe entre la calidad educativa entre el Pacífico y otras regiones del país. Aún más teniendo en cuenta que el Gobierno es consciente de ello y que eso lo llevó a tomar la decisión de hacer una convocatoria especial del SPP en esa región.

Por su parte, María del Mar Rivas indicó que en su región se vive la violencia “en carne propia” y que, además hay compañeros que no tienen ni para comprar el arroz, ni para asistir al colegio.

“Se están presentando muchos casos en los que la vida basada en la violencia es la mejor salida, la más fácil, la que está más cerca. La educación para nosotros los jóvenes de la región pacífica no está a la vuelta de la esquina, a nosotros nos toca salir a buscarla, nos toca esforzarnos mucho para llegar a una universidad”, manifestó.

Por eso, para ella la solución es atacar el problema de raíz y trabajar para que su comunidad pueda tener la educación a la mano.

Finalmente, la ministra de Educación les pidió enviar un mensaje a los jóvenes afrocolombianos del país.

Maicol Vera les dice “que sean ellos mismos”. Francy Hurtado, que “la disciplina es la base del éxito”.

Richard Alomía que “es perfectamente válido soñar, pero para materializar los sueños es necesario el esfuerzo”.

“Que se tracen la meta y la persigan para decir ‘hice lo que quise y no lo que me tocó'”, expresó Kelly Chará. Y María del Mar Rivas les dice que “es permitido caerse, pero no rendirse”.

Yaneth Giha completó los mensajes con la frase: las oportunidades se presentan cuando uno está preparado para recibirlas. "Ustedes se prepararon y la recibieron. Aprovéchenla, esmérense y sean todo lo que quieran ser", concluyó.