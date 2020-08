El abecé de la reapertura del transporte terrestre en Colombia

A partir del 1.° de septiembre queda permitido el transporte terrestre en todas sus modalidades, medida que va a la par con el levantamiento de la cuarentena estricta. Aquí le contamos lo que debe tener en cuenta si quiere movilizarse por las carreteras del país. Entrevista con Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte.

Colombia se prepara para la reactivación del transporte fluvial, aéreo y terrestre; estrategia con la que el Gobierno nacional empezará, de forma gradual, a paliar la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19 en el sector. Dentro de las medidas adoptadas, el Ministerio de Transporte anunció que a partir del 1.° de septiembre estarán permitidos los viajes por carretera para vehículos de transporte y carros particulares; medida que va de la mano con el levantamiento de la cuarentena estricta en el país.

¿Qué dicen las empresas de transporte intermunicipal? Los cálculos del sector señalan que las pérdidas son millonarias. Mauricio Atuesta, vocero para el oriente del país del Movimiento Nacional de Empresarios del Transporte Intermunicipal y gerente general de Copetrán —empresa de transporte que funciona en el 70 % del territorio nacional—, dice que “hemos dejado de transportar a más de dos millones y medio de pasajeros”. Atuesta agrega que a escala nacional son cerca 40.000 propietarios con deudas pendientes, por lo que la reactivación, si bien es positiva, puede no ser suficiente. “Vamos a cumplir con el distanciamiento social, por lo que los vehículos podrán viajar con el 50 % de capacidad, para mantener un metro de distancia entre los pasajeros”.

En diálogo con El Espectador Carmen Ligia Valderrama, viceministra de Transporte, habló sobre la reactivación de la movilidad terrestre en el país. A la fecha, están autorizados dos planes piloto, uno en el Valle del Cauca –con seis municipios–, y otro en Antioquia donde los Ministerios de Transporte e Interior avalaron la reactivación gradual del servicio en Medellín y en 11 municipios más del departamento.

¿Cómo cambia la movilidad en el país desde el 1.° de septiembre?

A partir del 1.° de septiembre tendremos vigente el Decreto 1168; se restablecerá el servicio público de transporte terrestre intermunicipal de acuerdo con las empresas y las rutas que están habilitadas. La condición innegociable es el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, pues la pandemia nos exige mantener cuidados especiales para proteger la salud de quienes se movilizan; lo cual reduce el riesgo de contagio. Nuestro protocolo de bioseguridad es la resolución 677, que es especial para el sector del transporte. Allí vamos a encontrar cuáles son las condiciones para las empresas de transporte, conductores y usuarios.

¿Habrá alguna excepción para los municipios que tienen alto índice de contagio?

La regla general es que puede operar el transporte y, de manera excepcional, puede haber restricciones en el caso de los municipios de alta afectación. En caso de que esto ocurra, los alcaldes pueden solicitar al Ministerio del Interior para que, junto al Ministerio de Salud, autoricen las restricciones en cada caso. Pero esto no significa que los alcaldes puedan tomar la decisión autónomamente. En este momento no conocemos de algún caso en particular donde se haya manifestado dicho interés, por lo menos en materia de transporte.

¿Continúa el cierre de fronteras para el transporte terrestre?

Se mantienen los cierres de frontera en el país; así está indicado en el Decreto 1168. Es importante recordar que en materia de transporte hay una excepción para el transporte de carga y mercancías, el cual puede seguir movilizándose aun pasando la frontera.

¿A la fecha hay rutas piloto funcionando en algunas regiones?

En este momento la regla general es el aislamiento preventivo obligatorio que está vigente hasta el 31 de agosto. Con base en ello, en materia de transporte terrestre, las personas que necesiten movilizarse y están exceptuadas en el decreto, lo pueden hacer. Sin embargo, la movilidad es muy reducida a nivel intermunicipal. A la fecha, están autorizados dos planes piloto, uno en el Valle del Cauca y otro en Antioquia. Para el Valle del Cauca se autorizó el transporte intermunicipal desde y hacia Cali en seis municipios; estamos hablando de Buenaventura, Buga, Candelaria, Dagua, Tuluá y Ginebra. En cuanto a Antioquia, que incluye Medellín, la autorización fue con once municipios: Abejorral, Andes, Betania, Betulia, Caicedo, Concordia, Ciudad Bolívar, Fredonia, Hispania, Salgar y Santa Bárbara. Además, es importante decir que hay regiones de baja o cero afectación. Si los alcaldes están de acuerdo —entre los municipios de origen y destino—, podrían informar al Ministerio del Interior. Con ese aval muchos municipios lograron prestar el servicio.

¿Hay alguna plataforma para vigilar el cumplimiento de los protocolos en las terminales de transporte?

Hay un instrumento con el que la Superintendencia de Transporte ha trabajado para controlar las terminales de transporte y saber si están cumpliendo los protocolos de bioseguridad. De esta forma van midiendo qué falta y cómo se va avanzando en este tema. Es importante decir que el más alto porcentaje de los terminales viene cumpliendo con las condiciones que se requieren. Sin embargo, no hay que dejar de lado que quien vigila el cumplimiento de los protocolos es la autoridad local mediante sus secretarías.