El brasilero que viajó en bicicleta hasta Medellín para tener un gesto con el Atlético Nacional

Rodrigo Saes, un docente brasileño pedaleó 12.240 kilómetros para entregarle un obsequio al Atlético Nacional de la ciudad de Medellín.

El profesor de educación física de 55 años, quien partió desde la ciudad de São Paulo, hizo un recorrido por Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador hasta llegar a Colombia.

El motivo de su viaje terminó siendo el de entregarle la camisa del Club Chapecoense, firmada por los jugadores de la institución, al Atlético Nacional.

“Luego de la tragedia me acuerdo de que fui a trabajar y empezaban a llegar mensajes por redes sociales, me impactó mucho uno de Atlético Nacional sobre regalar el título de la Sudamericana a Chapecoense”, dijo a una entrevista a Noticias Caracol.

Al comienzo de su travesía indicó Saes que no tenía planificado llegar a Medellín, pero contó que cuando pasó por Chapecó, en Brasil, tuvo un sentimiento fuerte de gratitud y decidió pedir una camiseta firmada. “Yo no escogí Medellín en principio, pero en el camino con esa actitud que tuve en Chapecó descubrí un motivo real de conocer la ciudad. Me motivó mucho la camiseta en todo el viaje y eso me ayudaba a mantener mi foco", aseguró.

El viaje, contó el profesor, lo realizó gracias a unos ahorros -cerca de 3.000 dólares- más el apoyo de su familia.

El domingo llegó a Medellín y destacó el trato que recibió de los colombianos. “Me trataron muy bien desde que salí y ahora en Colombia es muy espectacular el comportamiento humano”, dijo.

Tras llegar a la capital antioqueña, regresará a Brasil donde lo espera su familia.

El 28 de noviembre de este año se cumplirán dos años del fatídico accidente. El viaje tenía como destino la ciudad de Medellín, pues el conjunto brasileño disputaría la final de la Copa Sudamericana en el Atanasio Girardot ante el Atlético Nacional.

En el vuelo viajaban 77 personas entre jugadores, periodistas y cuerpo técnico, de los cuales 71 murieron y solo seis quedaron con vida.

Ante lo ocurrido, el Atlético Nacional solicitó a la Conmebol otorgarle el título de campeón de la Copa al conjunto amazónico, la cual el ente deportivo aceptó. Además de esto, el equipo de fútbol de la ciudad de Medellín recibió el premio “Centenario Conmebol al Fair Play” por su gesto.