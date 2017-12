"El cese al fuego es un instrumento y no un fin": Gustavo Bell

-Redacción Nacional

En dialogo con Blu Radio, el exvicepresidente Gustavo Bell. quien asumirá su nuevo cargo como jefe negociador del gobierno para los diálogos con el Eln, el próximo 9 de enero, se mostró optimista frente al tema del cese al fuego bilateral nacional, pese a las declaraciones emitidas por esa guerrilla a través de su cuenta de Twitter en las que advierten que es “complejo y riesgoso” mantener el cese al fuego.

Para Bell “hay un clamor porque este cese al fuego bilateral, nacional y transitorio se prolongue más allá del 9 de enero, en función de que el proceso avance hacia otros temas de la agenda”.

Añadió que el “el cese al fuego es un instrumento y no un fin. Sirve para aliviar la situación humanitaria de las zonas en territorio colombiano donde hay presencia de esta guerrilla”.

Frente a la posibilidad de prolongar dicho cese bilateral, Bell señala que su posición es “racionalmente optimista. Siempre creeré que, dialogando, escuchando los argumentos de parte y parte, teniendo una actitud constructiva y manteniendo la voluntad de que sí es posible, por supuesto que es factible". (Lea también: Exvicepresidente Gustavo Bell será nuevo jefe negociador del Gobierno con Eln)

Según el negociador, no le sorprenden las dificultades que se han presentado con el Ejército de Liberación Nacional, teniendo en cuenta que es la primera vez que se acuerda un cese al fuego con esta guerrilla. Asume que hay afirmaciones y críticas que no se comparten pero que esto resulta “normal en este tipo de negociaciones”.

Respecto a la llegada de un nuevo presidente al Palacio de Nariño y en cómo esto podría afectar el proceso de negociación, Bell indicó que, aunque lo importante es firmar el acuerdo, si no se logra, la idea es avanzar hasta un punto en el que el proceso sea irreversible. “Por su puesto que el gobierno entrante tomará la decisión, pero no creo que pueda ignorar grandes avances y resultados positivos”.

En tanto, dijo que, hasta el momento, los resultados del cese al fuego bilateral “han sido más positivos que negativos”, reiterando la “normalidad” en las dificultades que se han presentado.

De los diálogos con las Farc en la Habana, en los que Bell acompañó los seis años de negociación mientras se desempeñaba como embajador de Colombia en Cuba, y participó en la búsqueda de salidas en los momentos difíciles, rescató que “la paciencia, tolerancia, perseverancia, tener una perspectiva amplia y la voluntad de sacar las cosas adelante”, es lo que debe aplicar en este nuevo reto. Además, resalta que fue muy importante “mantener la discreción, porque la idea no es trabarse en discusiones públicas”. (Le puede interesar: Gustavo Bell: "Es una distinción que me honra y me compromete con el país")

Asimismo, puntualizó que al ELN no se le puede impedir que den sus declaraciones y evalúen que tan positiva o no es la actitud de las partes durante el proceso, pero que trabajará para que se coordinen declaraciones conjuntas, con un tono de respeto y de sindéresis en la comunicación.