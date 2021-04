“El confinamiento total no está en los planes inmediatos”

Aunque en la capital del Magdalena el tercer pico de la pandemia llegó con fuerza, las autoridades distritales han logrado evitar que la ocupación de UCI llegue al 100 %. Las medidas restrictivas se mantienen y este fin de semana habrá cuarentena total.

En Santa Marta, el nuevo pico de la pandemia tiene en alerta a las autoridades. Luego de que el pasado 12 de marzo la ciudad alcanzara el 90 % de la ocupación de camas de UCI, los esfuerzos de las autoridades locales se concentraron en evitar un colapso del sistema hospitalario y en tratar de aumentar la capacidad de atención de la ciudad.

A eso se suma que la alta demanda de pacientes con deficiencias respiratorias tiene en aprietos a varios centros de asistencia. De hecho, este jueves dos clínicas alcanzaron su límite de capacidad y anunciaron que no seguirán recibiendo urgencias de pacientes con problemas respiratorios.

Como estrategia, además de la ampliación de capacidad, las autoridades han hecho remisiones a clínicas de otras ciudades para tratar de descongestionar el sistema. Sin embargo, en varios casos el obstáculo ha sido la negativa de los familiares a que los pacientes sean llevados a otros lugares.

La Alcaldía, por su parte, decretó confinamiento total desde el viernes 16 de abril a las 6:00 p.m. hasta el lunes 19 de abril a las 5:00 a.m. El cierre incluye a playas, ríos y balnearios, incluido el Parque Nacional Natural Tayrona.

Henrique Toscano Salas, secretario de Salud de Santa Marta, explica la situación de la ciudad y las medidas a corto y mediano plazo para contener el avance del virus.

¿Cómo está la ciudad en capacidad hospitalaria?

Hemos fortalecido la capacidad hospitalaria desde el comienzo de la pandemia pasando de 90 a 219 camas de cuidados intensivos. No obstante, la demanda de pacientes con COVID-19 en las dos últimas semanas ha llevado el promedio de ocupación alrededor de un 90 % y gracias a la respuesta de la red de servicios en el Distrito, el compromiso del personal de salud, el apoyo para recibir algunos de nuestros pacientes en el Caribe y Cundinamarca hemos logrado evitar el colapso total e incluso en los tres últimos días tiende a bajar la presión.

En las clínicas que llegaron al tope de la capacidad, ¿cómo se está ayudando a descongestionar el sistema?

Hemos procedido en estos casos a gestionar los traslados tanto internos en la ciudad como a otras regiones del país, evitando siempre que las personas fallezcan por falta de atención.

¿Qué acciones inmediatas se han implementado para mitigar la propagación del coronavirus?

Llevamos un mes en esta situación crítica y, valorando todas las variables que tienen que ver con el crecimiento de la pandemia, privilegiando la preservación de la vida, pero también garantizando condiciones para que la economía no se destruya en la ciudad, hemos implementado y ajustado permanentemente medidas como: 1. Toque de queda, que hoy rige desde las 6 p.m. todos los días. 2. Un estricto pico y cédula que solo permite la movilidad de las personas con tres dígitos cada día (es decir, se restringe rotativamente al 70 % de las personas diariamente). 3. Confinamientos de tres días alternados durante Semana Santa y una semana después, y luego en coordinación con el Gobierno Nacional los fines de semana.; 4. Regulación del uso de playas y cierre en los días de confinamiento. 5. Fortalecimiento de cultura ciudadana alrededor de los protocolos de autocuidado.

¿Cuántos pacientes han sido trasladados en avión y a qué ciudades?

El número asciende a más de 50 pacientes trasladados por tierra en la región y en avión a ciudades como Facatativa, Sopó y Zipaquirá, en Cundinamarca, así como a Bogotá.

¿Qué obstáculos se han presentado al momento de trasladar a pacientes a otras regiones?

En varios casos la familia y el paciente que está en posibilidades de tomar decisión no quiere que lo lleven a otra región, por la incertidumbre y las limitaciones económicas para cubrir los gastos que implican. En algunos casos, las EPS demoran el trámite para hacer efectivo el traslado.

¿Han sido efectivas las medidas adoptadas?

Definitivamente sí, de no haberlas tomado con antelación y no haberlas ajustado de manera progresiva estaríamos en el colapso total. Si bien es crítica la situación y aún no está superada, hemos logrado que no se disparen los casos y la demanda de servicios hospitalarios, más allá de las capacidades locales y regionales.

¿Contemplan cuarentena total o medidas más estrictas?

El manejo de la pandemia es dinámico y debe ajustarse con base en el análisis objetivo de su comportamiento hora a hora y día a día. Eso estamos haciendo, y aunque no se puede descartar la medida de confinamiento total, no está dentro de nuestros planes inmediatos.

¿Cuál es el principal factor que ha influido en el aumento de casos de COVID-19?

Santa Marta es uno de los principales destinos turísticos en Colombia para nacionales y extranjeros, y en medio de la pandemia hemos logrado coordinadamente que esta industria no se vaya a pique, y eso siempre implica riesgos. Desde antes de Semana Santa había aumentado la llegada de turistas y, por lo tanto, el riesgo de contagio se incrementó a pesar de todas las medidas de bioseguridad y del estricto control que la administración implementó en coordinación con los gremios y trabajadores. Por otro lado, es preocupante que Santa Marta sea uno de los principales destinos de los migrantes venezolanos en constante movimiento por la región y el país, y finalmente no toda la población mantiene con rigor las medidas de autocuidado. No podemos confirmar ni descartar la circulación de variantes del COVID-19, frente a lo cual estamos atentos a la vigilancia genómica a cargo del Instituto Nacional de Salud.

¿Cómo quedó la reapertura económica en medio de la pandemia?

Ha sido un gran esfuerzo de la administración, los gremios productivos, los trabajadores y la ciudadanía en general para que la economía no se destruya en la ciudad. En medio de esta crisis y en consonancia con las disposiciones nacionales hemos mantenido hasta donde ha sido posible la totalidad de actividades económicas en un esquema en el cual las restricciones no eviten su desarrollo y se puedan mantener niveles de productividad.

¿Qué mensaje les envía a los samarios en relación con la crisis que enfrenta la ciudad?

El cambio es imparable, todos y todas en un solo esfuerzo continuemos con amor y esperanza cuidándonos, cuidando de nuestros seres queridos, sobre todo los más vulnerables. La Alcaldía está comprometida para atender las necesidades de la población con mayores necesidades, para proteger el trabajo y la producción, para fortalecer la salud pública y la capacidad hospitalaria y con hacer de la vacunación eficiente, transparente y eficaz nuestra principal tarea con el apoyo del Gobierno Nacional.

¿Cómo avanza el plan de vacunación en Santa Marta?

Según datos de la Secretaría de Salud de la ciudad, a la fecha han recibido 41.957 dosis, de las cuales se han aplicado 30.733; es decir, el 73,2 %. “Estamos planteando al Ministerio de Salud que estudie la posibilidad de priorizar a Santa Marta para adelantar disponibilidad de vacunas para el Distrito, y poder cubrir a la población mayor de 40 años y las personas con comorbilidad de 16 a 39 años, en consideración a la situación que estamos viviendo de alto contagio y afectación de grupos poblacionales más jóvenes, a la posibilidad de que pueda estar circulando una variante del COVID-19 con mayor potencial de daño y a la relevancia para la economía regional de la ciudad en materia de turismo”, explica Henrique Toscano.

Sobre las denuncias por personas que se colaron en el plan de vacunación, el secretario sostiene que los casos fueron detectados en la ESE Alejandro Próspero Reverend, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, donde han identificado varias irregularidades en el proceso de vacunación.