En el departamento se han infectado alcaldes, diputados y concejales. El alcalde de Aracataca y su secretario de Salud anunciaron que estaban contagiados el 9 de diciembre.

Sin duda el golpe más duro propiciado por la pandemia del coronavirus en el departamento del Magdalena a la clase política fue la muerte del exconcejal, exdiputado en dos periodos consecutivos y aspirante a la Gobernación Jorge Luis López Aguilar, conocido en el ambiente político como el Negro López. Después de permanecer en una UCI por 20 días no resistió. Murió el pasado 7 de diciembre, generando un profundo dolor en la sociedad y en su familia dada su condición personal y de reconocido dirigente.

El COVID-19 tal como lo ha mostrado, no revisa condición social ni económica y en el Magdalena ha sido el mayor opositor en las carreras políticas de varios dirigentes, llevándolos a la lona, incluso, por momentos, creyéndose que no se levantarían para seguir luchando.

Una de las historias más dramáticas y sentidas es la del médico Pedro Gómez Añez, concejal de Santa Marta. “Recuerdo que uno de mis colegas me dijo ‘bueno médico, usted ahora es paciente, colóquese boca abajo’. De ahí no recuerdo más hasta cuando desperté. Me dijeron que había estado con ventilador durante cuatro días. Lo que sí puedo decir con claridad es que escuché la voz de mi madre que me decía que Dios me había mandado a decir que resistiera y que me levantara de ese sueño por mis hijos”.

El concejal, que recientemente fue elegido para ser presidente para el periodo 2021 de la corporación, estuvo internado 10 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica privada.

La lista de los dirigentes políticos del Magdalena afectados por la pandemia es larga. El primero en verse afectado fue el diputado del Partido Verde John Almarales Berdugo. El 27 de junio la Asamblea emitió un comunicado donde daba cuenta del hecho.

El 3 de julio, quien comunicaba a su pueblo que estaba contagiado era el alcalde de Plato, Jaime Peña Peñaranda, quien a través de un video informaba que se encontraba en aislamiento total después de que diera positivo para COVID-19.

El alcalde del municipio de Sitionuevo, José Alcides Manga, fue internado el 30 de junio pasado en la clínica Portoazul de Barranquilla con graves afectaciones respiratorias y un cuadro patológico, prueba que superó diez días después. Mientras que por esos días se conocía que el padre del alcalde de Puebloviejo, Fabián Obispo, moría a causa del COVID-19.

El 17 de julio, el concejo de Santa Marta mediante comunicado informaba que tres de sus 19 integrantes tenían el virus. El conservador David Palacio, Enrique González y el médico Pedro Gómez, de quien ya hicimos referencia y vive para contarlo.

El 10 de septiembre, a través de un video, el alcalde de Fundación, Carlos Sierra, confirmó que ese viernes recibió los resultados de la prueba de coronavirus, la cual dio positivo. “Quiero agradecerles a todos que me incluyan en sus oraciones, para salir muy pronto de este virus y seguir trayendo alegrías y proyectos para el municipio. Que se cuiden y salgan a lo más necesario”, expresó el mandatario local.

El 9 de diciembre el alcalde de Aracataca, también médico de profesión, Luis Emilio Correa, y su secretario de Salud, Alfonso Vargas De Ávila, son los nuevos contagiados por el virus. Ambos reciben atención médica en casa. También está por confirmarse si hay un tercer secretario de despacho contagiado.

Hoy la información que se tiene es que el alcalde está en cama. Al secretario de Salud lo atiende Jhon Vargas Lara, exalcalde de El Retén y médico de profesión. “Está hospitalizado en casa y ha respondido bien al tratamiento, lo monitoreo telefónicamente”, dijo Vargas.