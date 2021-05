El desabastecimiento será grande y difícil: Alcalde de Cali por Paro Nacional

En rueda de prensa Jorge Iván Ospina se refirió a los hechos que desde el inicio del Paro han convertido a Cali en una de las ciudades más afectadas. Señaló además que la ciudad “es el escenario de una contradicción nacional de gran envergadura, el sitio donde problemas de vieja y reciente data están presentes para ser solucionados entre todos los colombianos”.

Sobre la difícil situación que tiene la ciudad para abastecerse de víveres, combustibles e insumos, el alcalde fue enfático en señalar que la situación será muy difícil en los próximos días, aunque aclaró que no se da por los bloqueos que se presentan en distintos puntos de la ciudad, “sino porque los alimentos a nosotros nos llegan de lejos: las papas nos llegan de Nariño, los plátanos nos llegan del Quindió, la carne nos llega del Caquetá, el arroz nos llega del Tolima, las frutas desde el norte del valle y el pescado desde el pacífico”. Aprovechó para comunicar una iniciativa que se está impulsando desde la alcaldía para lograr que algunos productos puedan ingresar a la ciudad y que contaría con el apoyo de otros mandatarios de la región, como los alcaldes de Pereira, Armenia, Ibague y otras nueve ciudades más.

Ospina también entregó un balance sobre los hechos que se han presentado desde hace 13 días cuando inició el Paro Nacional. Comentó que en la reunión que sostuvo en la madrugada de este lunes con el presidente Iván Duque, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán y varios ministros, el primer punto que le planteó al mandatario fue el pedido que los miembros de las barricadas le hacen al presidente de que tenga una interlocución directa con ellos. Al respecto, agregó que ha estado en constante diálogo con ellos, “son jóvenes de barrio: es el peluquero del barrio, el trabajador de construcción, el vendedor de mangos, el muchacho que no tiene empleo, el muchacho que desafortunadamente está en consumo, es todo eso allí presente”. También resaltó el acuerdo que se alcanzó en la madrugada del lunes con las personas que bloqueaban el Puente de Comercio, una vía fundamental del norte de la ciudad y por donde circulan los víveres y combustibles que permiten abastecer a la capital del departamento.

Este acuerdo se suma al comunicado por parte de la minga indígena, que hace presencia en la ciudad desde el 1º de mayo, en el que anunciaron un corredor humanitario por 24 horas para que las plazas de mercado se abastezcan, lleguen medicamentos y se reduzca “el abuso de precios en contra de la ciudadanía”.

También puede leer: Así amanece Cali tras orden de Iván Duque de desplegar Fuerza Pública

Respecto a la crítica situación de orden público que se presentó el domingo en horas de la tarde al suroccidente de la ciudad, Ospina comentó que “ese proceso quizás se escalonó cuando algunos miembros de la Guardia Indígena, en algunas áreas de la ciudad de Cali, adelantaron procesos de requisa y pesquisaje y, por supuesto, los ciudadanos se sintieron agredidos a partir de una autoridad que no forma parte de la autoridad local. Esa situación acompañada de toda una subjetividad que estigmatiza provocó los eventos de ayer”.

Rechazó los pronunciamientos por parte de algunos ciudadanos que lo señalaban como una de las personas que habría motivado el ataque con armas de fuego a la minga indígena, al tiempo que señaló su respeto a las organizaciones indígenas que “forman parte de nuestra esencia, que no están de ahora, que están de siempre, lo cual se puede ver claramente en nuestros rostros, cabello en nuestra piel”. Sobre el pedido que el presidente Duque le hizo a los mingueros de regresarse a sus territorios, Ospina comentó que “nunca se me ocurriría pensar que la comunidad indígena no deba estar en Cali, o se le debe cerrar el paso a Cali”.

Hermes Pete, consejero del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC), desestimó la solicitud del presidente y aprovechó para decir que la minga se mantendrá en la ciudad “en lucha y resistencia, pese a los señalamientos, asesinatos y atentados, seguimos firmes cumpliendo la palabra que se venía trabajando”. Agregó que se necesitan garantías de no intervención de la fuerza pública en donde se encuentran los manifestantes.

Ospina señaló que la estigmatización no puede ser la vía por la cual se establezcan diálogos con los líderes indígenas y que si bien desde el gobierno nacional no se han dado estos señalamientos, “sí hay varios sectores de la ciudad en los que se ve con estigma las relaciones de los indígenas”.

El alcalde también aprovechó la rueda de prensa para dar a conocer cuál es el análisis de la situación que llevó a que la ciudad se convirtiera en el epicentro del Paro Nacional, “Cali se encuentra sitiada por problemáticas muy difíciles de resolver. A tan solo una hora hay grandes extensiones de cultivos de hoja de coca. En Cali también se movilizan los recursos de la minería ilegal. Se movilizan actividades criminales de alto impacto y se moviliza el microtráfico. Es una ciudad de grandes carencias en términos de abastecer de forma suficiente a los hombres y a las mujeres jóvenes. No deja de tener impacto en esta situación lo que ha ocurrido con la pandemia en el último año. Nuestra ciudad, producto de la pandemia, ha perdido muchos empleos, en especial de jóvenes hombres y mujeres”.

También le puede interesar: Encuesta alerta que el 41,3% de las empresas de Cali no están operando

Precisamente sobre esta situación la Cámara de Comercio de la ciudad dio a conocer las últimas cifras sobre el estado de las empresas en esta ciudad. El 41,3% de las empresas indicaron que no están operando. Además, el 47,2% reportó estar operando parcialmente con una utilización de capacidad instalada promedio de 39,9%. Las dificultades de transporte y movilidad de trabajadores fue el principal obstáculo para la competitividad del 86,5% de las empresas afiliadas a la Cámara de Comercio de Cali.

Otros de los puntos planteados por el alcalde fueron las posibles soluciones para la crisis política, social y económica que enfrenta el país: “Nos encantaría que instalara mesas de conversación y diálogo nacional en nuestro espacio. Además, de que en Cali se instalara la consigna de no tolerancia con la violencia, provenga desde donde provenga”. La propuesta de Ospina tiene que ver con dos mesas. La primera en donde “la institucionalidad, las universidades, la investigación social, el deporte, las gobernaciones y alcaldías” tengan lugar para “intervenir la problemática de los jóvenes, para tener una acción integral, interdisciplinaria e interseccional”. En la segunda mesa estarían los jóvenes para que se pueda hablar, discutir, construir.