El Espectador le explica lo que ha pasado en estos 15 días de Paro Nacional

Para entender mejor lo que se ha vivido en Colombia, dejamos este boletín con todos los contenidos desarrollados por El Espectador.

Ya cumplimos 15 días de Paro Nacional. Una crisis que no se había vivido, como la pandemia, en la historia reciente de Colombia. Y no por la existencia de un paro en sí mismo, sino por todas las consecuencias que ha traído. Vayamos en orden. Miles de personas manifestándose pacíficamente. Miles. Unos cuantos vándalos haciendo lo de siempre: dañando infraestructura de transporte obligando a que miles de personas tengan que caminar por horas para llegar a sus casas. Esos mismos vándalos atacando locales comerciales. Bancos. Vimos bloqueos de vía y carreteras. El Esmad, en medio de sus disparos de balas de goma y gas lacrimógeno, también ha protagonizado docenas de abusos de poder -en esta parte se complica la cosa-, y vimos en transmisión nacional a un presidente que tuvo que echar para atrás su propuesta de reforma tributaria. Se sumó la renuncia de un ministro de Hacienda que hoy compite por la presidencia de la CAF. Miedo en Cali. Escenas de vehículos atacados por personas que montaron retenes o peajes ilegales en esa misma ciudad. Docenas de videos y transmisiones en directo denunciando ataques de civiles armados en varias zonas de la capital del Valle. Indígenas, ya en la ciudad, persiguiendo a algunos de esos supuestos hombres armados. Luego, escenas de hombres de civil, con pistolas en mano, con armas al hombro, disparando en el sur del Cali. Heridos. Muertos. Un camión derribando una puerta de un conjunto residencial y encapuchados lanzando piedras. Sonidos de balas que silencian las arengas de quienes gritan en paz su derecho a la protesta. En paralelo, docenas de videos de compatriotas que protestan desde distintos países del mundo por lo que está pasando en Colombia.

Los medios internacionales evidencian con ahínco los abusos policiales. Ya vamos en desaparecidos, muertos y muchas denuncias por exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía. Se denuncian casos de abuso sexual. La situación está realmente delicada y al presidente Iván Duque le critican su falta de acción rápida y eficiente. De ponerse al frente de la situación antes y no después de. Por eso, para poder entender, vamos con este nuevo boletín de El Espectador le explica, ahora sobre la segunda semana. Todos los detalles de lo que sucedió en los primeros ochos días aparecen en este envío que hicimos el pasado miércoles. También les dejamos este artículo que detalla ¿Qué pide el Comité del Paro Nacional y qué tan viable es económicamente?Y ya, como es costumbre, les recomendamos entrar a todos los links que dejaremos en este largo relato alimentado con todos los artículos, videos y editoriales que ha publicado la redacción en pleno de El Espectador.

Seis de mayo. Comenzaba el día 9 de la protesta y el equipo de la sección de Tecnología nos explicaba qué fue lo que sucedió con las publicaciones de Instagram en medio de las manifestaciones y que registraban, segundo a segundo, lo que se vivía en distintas zonas del país. Facebook, dueña de la plataforma, aseguraba que no se trataba de un acto de censura por parte de la empresa, pero la verdad es que todo esto nos lleva de nuevo a la discusión sobre la publicación en una plataforma privada de hechos de interés nacional y, más aún, en medio del estallido social que vive Colombia.

La situación pasaba de castaño a oscuro. El país se enteraba del caso de un hombre de 37 años en Pereira, Lucas Villa, a quien le dispararon mientras estaba con otro grupo de manifestantes. Ochos disparos recibió y se convertiría en el símbolo de la protesta pacífica víctima de los violentos. En este video les contamos quién era Lucas y por qué se decía que era un hombre de paz. En paralelo, desde Cúcuta, se reportaba escasez de varios alimentos en los supermercados ; en el Cauca, donde también se conocía de varios bloqueos en la carretera, los manifestantes abrieron un corredor humanitario para dejar pasar alimentos, combustibles e insumos médicos. En Caldas también se adelantaban conversaciones y tanto los líderes estudiantiles, los organizadores del Paro Nacional y las autoridades locales llegaban a acuerdos que, aunque parecían obvios, debían ser pactados y resaltados: “el respeto de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública y la creación de corredores humanitarios” .

Aquí les dejamos relatos de tortura y tratos crueles de tres capturados por la Policía en el Paro Nacional. Encerrarlos en celdas de los CAI con gases lacrimógenos, golpearlos hasta dejarlos casi inconscientes y amenazar a las mujeres con violarlas hacen parte de la lista de las humillaciones.

Desde la sección de Colombia+20 el equipo periodístico reconstruyó el caso de Brayan Fernando Niño, el joven de 24 años que murió por el impacto de un gas lacrimógeno en un ojo, disparado al parecer desde una tanqueta del Esmad. Lo que ya se sabe es que un mayor de la Policía fue capturado por ese hecho y lo investiga la justicia penal militar por homicidio. Registramos una segunda nota sobre Lucas Villa, quien permanecía bajo el cuidado de los galenos, con un audio bastante diciente de lo que hoy se vive en el país cuando decía: “Muchos podemos morir, pero uno cómo no va a salir a marchar” .

A las 9:00 de la noche de ese día ya estaba confirmada la llegada de 6.000 personas de la Minga indígena a Cali. Sus líderes, como muchos de los jóvenes que venían protestando, pidieron que cesara la violencia contra los marchantes y lanzaron una propuesta: el Plan de Vida Nacional donde el primer eje fuera, precisamente, la defensa de la vida. Cerramos ese día, en medio de la noche que se ha vuelto testigo de los abusos, con esta galería de fotos donde los jóvenes del barrio Meléndez, en el sur de Cali, dejaban clara su intención de no levantar los bloqueos mientras la Minga los acompañaba.

Ya, comenzando el décimo día de protesta, se empezaban a hacer los típicos balances, entonces indagamos qué pasaba en Barranquilla, en Antioquia, en la misma Cali. Indagamos quién era la ONG que viene documentado las denuncias en contra de la Policía, reporteamos sobre la acción de la Minga con un supuesto infiltrado, el nuevo reporte médico de Lucas Villa, lo que se sabía de Pereira y El Cerrito, la posición de muchos agricultores en toda esta situación. Empezaron a figurar otros temas de fondo que iban más allá de la reforma tributaria, como la fumigación aérea con glifosato, la desmilitarización de los territorios y la búsqueda de la soberanía alimenticia:

Buscamos información especializada y por eso publicamos este texto de Rutas del Conflicto, quien “desde el pasado 28 de abril ha registrado al menos 35 víctimas mortales durante las manifestaciones en Colombia, en su mayoría jóvenes estudiantes y trabajadores entre los 17 y los 26 años. Brutalidad policial, enfrentamientos y confusos hechos se evidenciaron en esta base de datos que busca contar quiénes eran las víctimas y las circunstancias alrededor de su muerte”.

También reportamos sobre civiles en vehículos particulares que dispararon en tres ocasiones contra los manifestantes y una brigada médica, nos contaba la sección Nacional. “Por ahora, en el sector de La Luna, se reportan tres personas heridas”. Se confirmaba, lamentablemente, la muerte de Hector Fabio Morales, de 24 años, quien fue atacado a cuatro calles del Parque Olaya de Pereira, uno de los puntos de concentración del paro.

Para el 8 de mayo, el día once de paro, y tras el miedo que generaron las balas en la noche del viernes, el equipo de video reunió los videos que circularon por redes sociales para documentar otra noche de zozobra en Cali. Desde Pereira llegaban varias noticias: el Hospital San Jorge informaba que Lucas Villa continuaba en estado crítico y que la junta médica había decidido mantenerlo otras 24 horas sedado para evaluar su condición motora. Complicado. En esa misma ciudad las estaciones de combustible reportaban desbloqueos y se trataba de volver a la ‘normalidad’.

En medio de esta realidad que vive el país con los jóvenes como protagonistas, los investigadores principales de la Encuesta Mundial de Valores comparten el capítulo sobre jóvenes que forma parte del libro “Un espejo para mirarnos”, editado en Medellín por Comfama. ¿Cómo es ser joven en la Colombia del fin del mundo? Aquí nos lo cuentan.

Desde Cali, el equipo de nuestros enviados especiales y que estuvo una semana en la ciudad, documentó una parte de lo que sucede allí, donde ya se cuentan muertos, excesos documentados de la Fuerza Pública, vandalismo y legítimos reclamos de las reivindicaciones sociales que ya marcaban una protesta histórica. Aquí les dejamos: “Cali, radiografía de una ciudad que no aguantó más”.

Para el 9 de mayo contamos, desde las historias mismas de la gente en las distintas calles del país, muchas de esas realidades que no vemos a diario. Hablamos de la urgencia manifiesta, de los choques, el caos y la confusión en medio de tanta ansiedad. Hasta de lo que significa ‘cerrar’ un departamento para tratar de frenar la violencia después de volver a ver civiles armados disparando:

El lunes amanecimos con los resultados de una encuesta hecha por la Cámara de Comercio de Cali. La situación se resumía en una cifra: el 41,3% de las empresas de la ciudad no estaban operando. Un sondeo a más de 1.700 afiliados (de todos los tamaños), que revelaba, comenzando esta semana, el impacto del paro nacional. Tras ese domingo de incertidumbre y miedo en Cali, en aparente calma amaneció la capital vallecaucana. El presidente Duque ordenó el máximo despliegue de fuerza pública en la ciudad y desarrolló un consejo de seguridad en la madrugada del lunes.

El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, en rueda de prensa, puso el dedo en llaga y dijo que la ciudad “es el escenario de una contradicción nacional de gran envergadura, el sitio donde problemas de vieja y reciente data están presentes para ser solucionados entre todos los colombianos”. Y también habló de lo que pasaba en las barricadas que se levantaron en varios puntos de la ciudad: “Son jóvenes de barrio: es el peluquero del barrio, el trabajador de construcción, el vendedor de mangos, el muchacho que no tiene empleo, el muchacho que desafortunadamente está en consumo, es todo eso allí presente”. Todos los detalles de la reunión con el presidente Duque aparecen en este texto en donde también contamos, por supuesto, la situación de orden público.

Desde la redacción de Economía y tratando de entender lo que sucedía en Cali, se reunieron la mayor cantidad de cifras posibles para entender el estallido social en esa ciudad. Con la pandemia, Cali fue una de las ciudades con mayor pérdida de ingresos y, tras conocer las cifras de pobreza que entregó el Dane, quedó claro que el 36% de la población caleña es pobre, el 26% está en condiciones de vulnerabilidad, el 35% está dentro de la catalogada clase media y tan solo un poco más del 2% hace parte de la clase alta.

Por el lado de la redacción del equipo de Nacional también trabajaron en un texto que nos despejaba muchas dudas: ¿Qué es el CRIC? ¿Qué es lo que busca? ¿Quién está detrás de él? Las respuestas están en este artículo donde, para adelantarles un poco de información, nos explican que es una organización que en las últimas cinco décadas ha venido buscando el reconocimiento de los derechos constitucionales de las culturas que representa, como los paeces, guambianos, yanaconas, totoroes, coconucos, inganos y kamzas.

Las autoridades indígenas del norte del Cauca condenaron los hechos de violencia del fin de semana en Cali. A través de consejeros como Ferley Quintero, dicen que lo único que hicieron fue actuar en defensa propia luego de que los atacaran con armas de fuego cuando atravesaban el sur de esa ciudad en una movilización en favor del paro nacional. Las autoridades, en cabeza de la Fiscalía, investigan los excesos de parte de civiles armados y de los indígenas que dejaron una decena de heridos y daños materiales.

También recomendamos este texto donde más de casi 1.000 docentes nacionales e internacionales expresan su rechazo a la violencia oficial y la militarización en Colombia. Y aunque esta entrevista ya es de la semana pasada, también la dejamos aquí porque resulta necesaria cuando de poner argumentos sobre la mesa se trata: “La reacción del Gobierno no puede ser insultar a sus ciudadanos”. Lo dice el profesor José Manuel Sabucedo, psicólogo social, quien ha dedicado gran parte de su investigación a estudiar las protestas. Él explica el rol de las emociones y la importancia de respuestas inteligentes por parte de los gobiernos.

Varios movimientos políticos se dieron este lunes tratando de encontrar soluciones y que, con ellos, se levantara el paro nacional. Temas tan importantes como la visita de Duque a Cali o algo que en apariencia no parecía importante pero sí lo es: el uso de la palabra ‘negociación’ cuando el Gobierno quería que todo se trabajara en el marco de ‘diálogos’ o ‘acuerdos’. Para entender mejor todas estas movidas, aquí dejamos los textos con todas las explicaciones:

Mientras tanto la Defensoría del Pueblo, aceptando la propuesta realizada por el senador Alexander López, integrante de la Comisión de Paz, anunció que entraba a hacer parte del mando unificado de Derechos Humanos en Cali. El objetivo: evitar más muertes en la ciudad, establecer más corredores humanitarios y consolidar la información sobre los abusos de la fuerza pública en los, para ese momento, 13 días que completaban las manifestaciones del Paro Nacional.

Comenzando la tarde del lunes el Hospital Universitario San Jorge confirmó la muerte cerebral de Lucas Villa: “El paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global. Es así como al paciente en razón a su estado clínico se le diagnostica muerte encefálica”. Una noticia que caía como un valde de agua fría pues Lucas era un símbolo de alegría en medio de tanta tristeza.

Entrevistamos al alcalde Cali, criticado por su liderazgo y también hicimos un nuevo análisis económico sobre lo que pasa en la ciudad. Un adelanto, sabiendo que el tema social es determinante: “El panorama es tremendo. Esto no es un problema sólo para las empresas de la región. Los más afectados son los hogares colombianos. La situación es complicada en el Valle, porque nosotros somos un gran productor de alimentos, de insumos médicos y productos de aseo personal y del hogar”, nos dijo Lina Sinisterra, gerente de la seccional Valle del Cauca de la Andi.

Lo que está claro después de tantos gritos de inconformidad, de tantas banderas ondeando en la protesta, de tantos microparos en tantos distintos puntos del país es que hay que desentralizar el diálogo y el liderazgo para poder llegar a acuerdos que cubran a la mayor cantidad de la población. Satisfacer las necesidades de todos será, francamente, muy difícil, pero hay que intentarlo.

El martes, cuando apenas comenzaba el día, reportamos que el lunes 10 de mayo en la noche se presentaron nuevas denuncias de ataques con armas de fuego por parte de la Policía en contra de los manifestantes, pero la red de Derechos Humanos Francisco Isaias Cifuentes no reportó personas muertas. La unidad de video de El Espectador preparó un video de Lucas Villa, quien después de después de su muerte cerebral falleció. En Antioquia pedían levantar bloqueos, en varias ciudades del país se definían los puntos de concentración, la Minga anunciaba su salida de Cali y concentración en el Cauca, y, con otro buen análisis, les dejamos una entrevista para tener en cuenta porque Cali merece una atención estructural y no pañitos de agua tibia. Hablamos de la representación del Gobierno en la mesa de negociación con el comité del paro y de la nueva llegada de Duque a Cali:

Llegamos al día 15 de paro nacional. 15. María Alejandra Medina Cartagena (@alejandra_mdn) de la sección de Negocios, escribió sobre el agro en medio de los bloqueos donde se pareciera escuchar la realidad de un disco rayado: “Las miradas vuelven a estar sobre el campo, con el que hay deudas históricas, en medio de la situación de orden público que abre preguntas acerca del abastecimiento en las ciudades”.

Dejamos varios recomendados con los que iniciamos este miércoles y que van ilustrando el camino, con dos semanas completas en protesta, por el que va transitando el país:

En Bogotá las manifestaciones no han parado un solo día. Pequeñas o grandes, no se detienen. Aquí está el En vivo, donde vamos reportando todo lo que va pasando en la ciudad. También dejamos aquí los anuncios de Transmilenio con los que se aseguraba a los usuarios que se les devolvería el dinero del pasaje si no podían acceder al servicio debido al bloqueo producto de las manifestaciones. Muchos jóvenes montaron un concierto improvisado en el norte de Bogotá, otros tantos hicieron lo propio en el monumento de Los Héroes y se vieron algunos taxistas unidos al paro por su protesta contra las distintas plataformas digitales de transporte que hoy funcionan en el país.

Como lo que hemos visto en muchas de las manifestaciones es cultura, pues acudimos a ella para entender mejor la protesta. Nuestro colega Andrés Osorio Guillott escribió un texto en el que analiza la protesta social y el futuro de Colombia según Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués quien anticipó hace años en una conferencia dictada en Bolivia que la protesta social iba a requerir solidaridad internacional para evitar el estigma del vandalismo. En la misma línea opinó hace poco sobre lo que se viene para Colombia en medio de las jornadas del paro nacional. También recomendamos esta “primera parte de un artículo que busca explicar, desde la historia y las percepciones del arte, el momento que atraviesa el Valle del Cauca y el simbolismo de la presencia de la minga indígena en Cali”, como nos cuentan las colegas de la sección Cultura, María Paula Lizarazo y Laura Camila Arévalo Domínguez.

Contamos la historia de Daniela Soto, la estudiante de filosofía en la Universidad del Cauca , quien ha sido autoridad del cabildo indígena universitario de Popayán, lideresa de jóvenes en el CRIC y lideresa vinculada a ONU Mujeres en el territorio. Hace un mes fue vocera en el Foro Global Generación Igualdad celebrado en México. Hoy está en una en un centro médico porque fue herida en un ataque armado ejecutado por hombres de civil en Cali.

Las cifras del paro nacional según el Gobierno nacional: 5.569 actividades de manifestación desde el 28 de abril y el 10 de mayo, con una participación de más de 878.000 personas. Estas se dividen en 2.682 concentraciones, 1.215 marchas, 299 movilizaciones y 11 asambleas. 35 homicidios, 12 amenazas, dos actos de violencia sexual, 181 víctimas de lesiones personales y cinco víctimas de lesiones personales en circunstancias de agravación. Cuatro incendios, dos casos de perturbación en el servicio de transporte público, cuatro casos de obstrucción a vías públicas, seis casos de terrorismo, cuatro asonadas, seis víctimas de hurto a motos, dos casos de piratería terrestre, cuatro casos de hurto a entidades financieras, 143 casos de hurto a entidades comerciales, cinco casos de hurto a residencias y 105 personas víctimas de robo. 548 casos de personas reportadas como desaparecidas durante las manifestaciones, 227 fueron localizadas, 153 solicitudes de búsqueda infundadas y 168 casos siguen activos. 65 investigaciones disciplinarias abiertas por la Policía contra uniformados, 10 por la Procuraduría y 21 en la Justicia Penal Militar.

Este miércoles, en el discurso del Gobierno ya hemos escuchado cambios que ayudan a bajar la temperatura, como cuando el mismo presidente Duque dijo que: “Uno de los mensajes que hoy todos tenemos que recoger es rechazar esa forma de violencia. No estigmatizarnos, no generalizar y saber señalar los fenómenos cuando se presentan. Es injusto señalar a todo aquel que se expresa pacíficamente en las calles como un vándalo, como un terrorista o como un criminal, eso no es justo, no procede, no tiene lugar; como también es injusto generalizar el comportamiento de todos los miembros de la Fuerza Pública. ¿Y por qué digo esto? Porque si dejamos a un lado la generalización y la estigmatización y vamos al meollo de las conductas, siempre he tenido una línea clara de cero tolerancia a cualquier conducta de un miembro de la fuerza pública que sea violatoria de los derechos humanos, de la constitución y la ley”.

Marchas en Pereira, en Cali, en Medellín, en Bucaramanga, en Yopal, en Cartagena, en Neiva, en Pasto, en Rioacha, en Ocaña, en Villavicencio. Vías bloqueadas, muchas, pasos intermitentes, la práctica en todos los reportes que llegaban. Más de diez estaciones de Transmilenio en Bogotá cerradas, la carrera 30 y la autopista norte dejaban de operar a eso de las 2:00 de la tarde. En este bloque también les contamos lo que había sucedido en varias ciudades del mundo y, por supuesto, cómo han contado la historia algunos medios internacionales porque la protesta cruzó fronteras y en el ecosistema de internet y de las redes sociales enterarse de lo que pasa al otro lado del mundo es casi que inmediato:

Al corte del 11 de mayo a las 12 del día, según la Defensoría del Pueblo, se adelantaba la búsqueda “urgente” de 168 personas desaparecidas en el marco de las manifestaciones que se han registrado desde el pasado 28 de abril, y confirmó que desde ese día han muerto 42 personas. La Alcaldía de Bogotá informó a las 4:15 de la tarde que ya había dado con el paradero de 21 de las 22 personas que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, estaban desaparecidas en la capital durante los últimos días. Según la Secretaría de Gobierno, todas se encuentran vivas y en buenas condiciones, pero lo que sigue es buscarlas para conocer su testimonio. Se mantiene la búsqueda de Angely Murillo Cardona, quien es la persona con la que hasta el momento no se ha podido establecer contacto.

Cuando empezaba a caer la tarde del miércoles las cosas se empezaron a complicar de nuevo. En este texto les contamos la otra mirada, la de dos mujeres esposas de policías que dicen que todos los medios se han fijado en la historia de los otros y no las personas como ellas. También recomendamos esta investigación que revela una conversación entre empresarios y políticos de Pereira en la que se habló de la necesidad de decretar la conmoción interior y presionar a la prensa a través de la pauta para que cambie su narrativa sobre las manifestaciones. A las 7:00 de la noche se reportaban disturbios cerca del estadio Romelio Martínez en Barranquilla. Los manifestantes pedían que se cancelara el partido de fútbol entre Junior y River Plate de Argentina.

Contamos la historia que se desencadenó de “un comentario ofensivo a la memoria de Lucas Villa, muerto en las manifestaciones del paro nacional en Pereira y que fue proferido por el gerente del Hospital San Joaquín de Nariño, (Antioquia), Felipe Cadavid”. Desde Popayán recibimos información sobre edificios públicos y privados del Parque Caldas, también la Alcaldía, que fueron atacados, lo que dio lugar a enfrentamientos entre civiles y el Esmad. Maria Camila Ramírez Cañón, de la sección Nacional, publicó esta noticia sobre lo que se está viviendo en Buenaventura, donde el gas domiciliario y algunos alimentos de la canasta básica comenzaron a escasear debido a los bloqueos en la vía hacia Buga.

En Bogotá se vivió una noche con, de nuevo, hechos por lamentar. De lado y lado. Por ejemplo, un Policía fue atacado con un químico en el centro de la ciudad. En otra zona vimos imágenes de la Policía disparando gases lacrimógenos en zonas residenciales. También hicimos un análisis sobre la conveniencia de responder con más policía en zonas de confrontación, de los heridos en Barranquilla, del hijo de un alcalde que salió a marchar en la ciudad que su padre gobierna:

La sección Política nos dice que el Gobierno Nacional reiteró su intención de entablar diálogos con los promotores de la protesta y reclamó que aún no recibe una respuesta del Comité Nacional del Paro para dar inicio a una mesa de negociaciones. Desde la redacción de Deportes también nos enviaron las declaraciones del técnico River Plate, Marcelo Gallardo, quien fue claro en advertir que “No es normal jugar en una situación tan inestable para el pueblo colombiano”. Una reflexión que deberían hacer los organizadores de estos torneos en medio del estallido social que se vive en el país.

Me despido confiando que podamos entre todos construir una salida a la situación que vivimos. Si usted está en desacuerdo con las políticas del Gobierno, salga a marchar, es un derecho que tenemos todos como ciudadanos colombianos, pero por favor trate de cuidarse porque el nuevo coronavirus sigue matando, las vacunas no están disponibles para todos y, por ejemplo en Bogotá, ya estamos al borde del colapso hospitalario. Los jóvenes y los niños de este país necesitan más y mejores oportunidades, educación, salud, servicios públicos para todos, y está en cada uno de nosotros trabajar para construir ese camino de manera clara, transparente y, sobre todo, incluyéndolos a todos.

Si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a formar parte de la comunidad de suscriptores. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que desarrollemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Y no olviden seguir el cubrimiento, minuto a minuto, de todo el Paro Nacional en www.elespectador.com Hasta pronto.