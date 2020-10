“El Gobierno Nacional se niega a atender al pueblo colombiano”: minga indígena

Desde la movilización rechazaron las versiones que sugieren que esta está infiltrada por las disidencias de las Farc y el Eln. Aseguran que esas acusaciones estigmatizan la protesta social. Además, dicen que los delegados del Gobierno con los que se han reunido intentan desviar el diálogo a mesas sectoriales, método que rechazan porque insisten en que esta minga es de carácter político.

La minga del suroccidente informó que tras la reunión que sostuvieron el 12 de octubre con los delegados del Gobierno Nacional, liderados por la ministra del Interior, Alicia Arango, no se llegó a ningún acuerdo a pesar de que el encuentro se alargó por más de cuatro horas. Los representantes indígenas aseguran que los funcionarios del Gobierno intentaron “desviar el diálogo a espacios de mesas sectoriales con los ministerios que se hicieron presentes” e insistieron en que la minga es carácter político.

“En medio del espacio instalado, el Gobierno Nacional se niega a atender al pueblo colombiano argumentando la no presencia de los nueve Consejeros del CRIC, olvidando que quienes han convocado a un debate político no es CRIC, sino la Minga del Suroccidente”, argumentaron a través de un comunicado. Piden que el proceso avance en la exigencia del debate político con los puntos planteados sobre defensa de la vida, territorio, paz y democracia.

También le puede interesar: “Esta minga no es reivindicativa, sino política”: Gobierno

Con respeto a los rumores de un posible infiltramiento de las disidencias de las Farc y el Eln en el movimiento, rechazan su veracidad y afirman que, “ello lo interpretamos como una prueba de los intereses malintencionados de alterar el desarrollo de la protesta, generar caos y problemas de orden público”. Explican además que esas acusaciones pueden llevar a estigmatizar la protesta social.

Los representantes aclaran que la movilización no es reivindicativa, ni se persiguen recursos económicos, sino que es netamente político sobre los temas planteados. Reiteran que el debate debe ser directamente con el presidente Iván Duque y mencionan que en lo reivindicativo el Gobierno no ha cumplido a cabalidad como respuesta a las declaraciones de la Ministra del Interior. Además, enfatizan en que el movimiento no es solamente indígena ya que está integrada por campesinos, afrocolombianos, estudiantes universitarios, entre muchos otros grupos.

Lea también: Las razones de la minga indígena