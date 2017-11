El militar colombiano que recibió una carta del papa

redacción Nacional

Monseñor Fabio Suescún, quien estuvo encargado de la organización de la visita del papa Francisco, viajó hasta Envigado, Antioquia, para leerle personalmente, este jueves, la carta que le envió el jefe de Estado del Vaticano a Edwin Restrepo Restrepo.



"No conozco su nombre pero no olvidé el gesto espontáneo que tuvo el pasado 10 de septiembre en el Aeropuerto de Catam antes de mi partida hacia Villavicencio. Ese gesto me tocó el corazón", le escribió Francisco a Restrepo refiriéndose al momento en que el infante de la Marina le entregó su gorra de militar el pasado 8 de septiembre, y no el 10 como se lee, en el Aeropuerto de Catam antes de volar hacía Villavicencio.



Monseñor viajó para leerle la carta a Restrepo debido a que este perdió desde hace trece años la visión y parte de sus extremidades cuando prestaba servicio en Zambrano, Bolívar. Luego del accidente los médicos le advirtieron que no volvería a ver ni a caminar, pero fue más su voluntad de superar esta dificultad que ahora es capaz de caminar con prótesis.



Cuando el obispo Suescún viajó a Roma para agradecerle al papa por la visita al país, Francisco le pidió que le entregara la carta a un soldado que le dio una gorra como regalo. Por lo general, el jefe de Estado no conserva ninguno de los presentes que le dan los feligreses y los entrega a uno de sus asistentes, pero la gorra la guardó y le narra a Restrepo en la carta que la tiene en un altar junto a una imagen de la Virgen María.



"Esa gorra de soldado me acompañó durante el viaje; con frecuencia pensaba en usted y en tantos compañeros suyos heridos por haber luchado en favor de su pueblo. No pude desprenderme de ella y la puse (junto a la foto y a la noticia que salió en L´observatore Romano), junto a la imagen de la Virgen, sobre el altarcito que tengo en mi estudio y delante del cual rezo con frecuencia", se continúa leyendo en la misiva.



Restrepo habló con Blu Radio y les expresó con emoción que “no pensé que esto fuera tan trascendental. Me siento privilegiado porque soy uno entre un millón. No sabía ni qué decir".