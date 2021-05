El ofensivo comentario del gerente del Hospital San Joaquín sobre Lucas Villa

Un comentario ofensivo a la memoria de Lucas Villa, muerto en las manifestaciones del Paro Nacional en Pereira, fue proferido por el gerente del Hospital San Joaquín de Nariño, (Antioquia), Felipe Cadavid.

“Un gamín buen muerto”. Esta fue la manera en que así calificó el gerente del Hospital San Joaquín de Nariño (Antioquia), Felipe Cadavid, a Lucas Villa, el estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira que fue asesinado en el Viaducto de esta ciudad la semana pasada, en el marco del Paro Nacional.

A través de un comentario de Facebook en donde se anunciaba el fallecimiento de Villa, el gerente (quien es funcionario público porque el centro hospitalario que dirige es público) comentó sobre los años que llevaba estudiando Villa. “Era un gamín más que va a la universidad solo a dar lidia y crear células para acabar con todo. Bien muerto”.

Lucas Villa Vázquez, quien se convirtió en el símbolo de la protesta pacífica en el marco del paro nacional en Colombia, falleció este martes, 17 horas después de que le diagnosticaran muerte cerebral, después de estar internado en el Hospital San Jorge de Pereira.

Múltiples homenajes a su memoria desmienten la versión de que Lucas fuese un “gamín”. En una de sus frases más recordadas (incluidas en estas memorias) se le ve bailando, dando la mano a Policías, y gritando “nos están matando”. “En los corazones nos recordamos” ha sido una de sus frases más recordadas, que hoy protagoniza pancartas en las movilizaciones del país.

Además, en Colombia no existe la pena de muerte, de modo que nadie (ni un estudiante recordado por muchos como Lucas, ni una persona habitante de calle) merece morir a mano armada, como sucedió con Villa.

Sobre el comentario, Cadavid emitió un comunicado en el que asegura que se descontextualizó el comentario que hacía parte de un intercambio o una secuencia de comentarios.” Reitero mi respeto por la vida de cualquier ser humano sin importar sus creencias ni filiación política y sigo sosteniendo que nada justifica atentar contra la vida, razón por la cual invito al respeto por la diferencia para no generar más polarización y violencia y me comprometo ante la opinión pública a ser tolerante con los comentarios que no comparto”.