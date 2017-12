Relatos que guarda el Archivo General de la Nación (Primera entrega)

El precio de la guerra de la Independencia

Claudia Patricia Romero Velásquez- Archivo General de la Nación*

La campaña libertadora pensada y accionada por Simón Bolívar desde 1819 comprendía no solo el exterminio en el poder de los españoles, si no la defensa de los territorios para la construcción de la Gran República de Colombia, además del manejo financiero que le permitió desenvolverse en arte de la guerra.

La mirada visionaria del libertador permitió que las batallas emprendidas por las diferentes tropas conformadas desde militares británicos y otros extranjeros de diferentes nacionalidades, fueran ellos los que por su experticia fortalecieran el desplazamiento militar entre los criollos, mestizos mulatos, negros y hasta indígenas que fueron reclutados para combatir contra la guerra en el Perú.

Un episodio desconocido por parte de la historia, que no solo embarca un tema histórico, sino económico, financiero y social que se resistió al olvido a través de los testimonios contables como evidencia de la guerra, si bien para muchos sigue siendo un sueño romántico bañado de héroes y heroínas que fueron protagonistas en la campaña libertadora, hoy por hoy el Archivo General de la Nación alberga las cuentas financieras que en su momento fueron responsabilidad de varias tesorerías del Nuevo Reino de Granada (hoy las repúblicas de Colombia, Venezuela y Ecuador), entre ellas la de Puerto Cabello, Maracaibo, Cartagena, Panamá, Guayaquil y Cuenca y que son único testimonio del precio de la independencia.

El plan de la campaña libertadora no solo comprendía la compra del armamento, el abastecimiento de alimentos para las tropas, el alistamiento de viajes y recorridos, sino también nos informa sobre la desolación de las bajas y la difícil situación en que se entrelaza la sociedad en medio de la guerra.

Guayaquil sitio valioso ubicado en la costa del Océano Pacífico, se convirtió en el eje estratégico para la ubicación de las embarcaciones de guerra contra los españoles. Sus condiciones permitieron un auge comercial, financiero y político que impulsó a la campaña libertadora como una fuente para enriquecer las destrezas militares para lograr la más ambicionada victoria y nuestra independencia.

Detrás de dichas cuentas contables se encuentran narraciones humanas que dejan entrelazar la fuerza del puerto de Guayaquil para la sociedad, la vida errante de los marineros, la traición humana en la guerra, el papel de la mujer, la fuerza del poder y el ego, así como la deuda adquirida, la reducción del presupuesto, y la destreza de los comerciantes en medio de la batalla.

David Tomson hombre marinero que se presume británico, llega al puerto de Guayaquil con la convicción de prestar su servicio militar, caballero de espíritu soñador y aventurero, rasgo característico entre los soldados extranjeros. Tomson quien dejó atrás a su familia en el viejo continente. La huella de sus pasos en la independencia quedó plasmada en el archivo a través de una solicitud para el pago de su sueldo en la tesorería de Guayaquil.

El pago mensual de un soldado raso era de ocho pesos, mientas que un teniente podía recibir hasta ciento veinte pesos. Aunque los libros contables no han permitido rastrear el origen de los dineros para financiar la guerra, si nos muestran cual era el desenlace de los soldados, pues aparecen cifras de los desertores y de aquellos soldados dados de baja. Por un lado, había recompensa por los desertores y un valor por su captura, lo que usualmente generaba un motín. Por otro lado, podemos encontrar cifras aterradoras como la del traslado de los cadáveres, que se acercaba a $1 peso por cabeza, según documentos que datan de mayo y abril de 1825.

David Thomson, ya se había convertido en un caso aislado para la tropa libertadora, pues era un soldado enfermo que deambulaba por las calles de Guayaquil. Su testimonio es expresado de manera desesperada cuando solicita su pago, como se lee en el documento fechado el 23 de julio de 1824:“Hallandome en estas calamidades y tan enfermo, y como me explique de la duda de mi pago como soldado, es de concederme he sido buen oficial al servicio de la República y debido a mis enfermedades no he tenido como subsistirme y medicarme de todos mis males y ha sido el de despojarme de toda mi ropa y uniformes y usted hágase cargo de la manera que estoy y solo guardo la esperanza de tener atención de usted. Donde pido y suplico servirse en lo que voy pidiendo y sed de justicia”.

Los registros permiten conocer que Juan Paz del Castillo le otorga el pago de 265 pesos por parte del ministerio de Marina al soldado británico.

El caso de Thomson no es el único. En los archivos podemos descubrir que el esfuerzo de los soldados voluntarios que se unieron las fuerzas patrióticas de la campaña libertadora, dejaron un desconsuelo en muchos militares extranjeros, como fue la intranquilidad de tener un cuerpo enfermo por las huellas de la guerra, el desempleo, las dificultades financieras, la adaptación al contexto americano y el propósito de encontrar la independencia de un pueblo lejano, que se convirtió en su dependencia y resistencia a una nueva forma de vida, pues estos hombres fueron olvidados como almas errantes en país ajeno.

El mejor postor de la guerra era el impacto económico que surgía. Por una parte, los comerciantes con su fiel participación a las necesidades de los recursos a disponibilidad de la guerra; los hombres acaudalados se beneficiaban del arrendamiento de sus viviendas, embarcaciones, goletas, bergantines, corbetas y fragatas necesarias para la batalla naval.

El trabajo de los astilleros recobraba el prestigio entre los oficios al igual que las grandes exportaciones del mejor cacao del mundo americano. Los diferentes oficios en cabeza de mujeres sobresalían en el día día de la guerra: los sastres las contrataban para la confección del vestuario de los soldados, el lavado de sabanas en los hospitales, la preparación de alimentos. Las diferentes actividades realizadas en Guayaquil se convirtieron en un imperio económico dentro de la sociedad. Todo esto se iba registrando en los libros de contabilidad de la tesorería.

Las visitas del libertador no podían pasar desprevenidas en las cuentas de la tesorería de Guayaquil. Según comprobante del primero y ocho de marzo de 1823, se destaca los requisitos de su llegada y partida de Guayaquil, donde la suma es de 500 pesos, que comprendía una lista de víveres de la siguiente manera: cerveza blanca, cajas de vino, carne seca, carneros, huevos, verduras frutas, especies, café molido, nueces, carbón, agua, pescado, chocolate, mientras que la ración de la tropa de soldados consistía en darles un real o una porción de carne seca, plátano o pan .

Innumerables historias se entretejen en los archivos contables como lo registran los documentos del primero de julio de 1824. Una de ellas es la del teniente extranjero Juan Tomás Spry quien después de registrar una compra para el vestuario de su tropa donde adeuda al Estado, con tan mala fortuna que los soldados de su tropa en su mayoría extranjeros, se sublevan y se toman la embarcación denominada La Fragata Santander sin dejar rastro de los implicados. Debido a este incidente, el teniente Spry es llevado a juicio de guerra donde finalmente se reconoce que es exonerado, pero según los documentos no queda ileso del pago del vestuario de su tropa, ya que el señor Roca Vicente comerciante de Guayaquil, emprende una denuncia por el pago de los uniformes de la tropa, dinero que debe salir del propio sueldo de Spry como se lee, siendo para él una medida injusta, decide elevar una demanda contra la Hacienda Pública. Con el paso de los años el Estado decide pagarle con el sueldo de los soldados desertores que llegaba a los 1.136 pesos. Monto que es pagado dos años después del incidente según un documento del 21 de noviembre de 1826.

Según la descripción de estos archivos realizados por la historiadora Evelin Barón del Archivo General de la Nación, en medio de estos libros contables no solo se deja entrelazar las cifras de las tesorerías, sino que sumergen historias de hombres y mujeres conocidos y desconocidos; documentos que dejan resaltar las respuestas que una vez quedaron abiertas en el limbo de la historia y que hoy son la referencias para interpretar, reflexionar y entender los problemas sociales en medio de acontecimientos cotidianos. Por supuesto, los documentos además nos permiten, como ciudadanos, fortalecer la memoria y el despertar para no repetir los errores y comprender los interrogantes que fortalecen nuestra identidad como colombianos por medio de palabras que han dejado huella.

* En sus 150 años de existencia, el Archivo General de la Nación (AGN), encargado de custodiar, reguardar y proteger el patrimonio documental de los colombianos, emite una serie de historias basadas en la mirada retrospectiva de los documentos que se conservan en la entidad, que hacen parte de la vida de los colombianos. Dichas historia han sido construidas por medio de testimonios recogidos en los archivos en el momento en el que se describen y se ponen al servicio de la consulta documental. Con este propósito, el AGN recrea la historia e invita a la comunidad a conocer e investigar su patrimonio como fuente de conocimiento para poder entender la realidad actuale y poder propiciar una opinión pública alrededor de sus archivos.

FICHA TÉCNICA DEL FONDO

Localización: Archivo General De La Nación- Bogotá- Colombia

Sección: República

Fondo: Tesorería y Marina de Guayaquil

Fechas extremas: 1822 a 1829

Reseña: Este conjunto documental se originó en las Entidades administrativas de la Provincia de Guayaquil. Agrupa informes enviados a los Ministerios del Tesoro y de Hacienda por el Gobierno y Comandancia General por el Estado Mayor, algunos batallones y la Marina de Guayaquil.

Volumen: 12 legajos (Tomos).