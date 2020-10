RefoEnergy dice que va a cumplir casi un año de tener listo el proyecto para mejorar el servicio de energía en Vichada, pero que no se ha podido avanzar por las trabas que ha puesto Electrovichada. Sin embargo, el gerente de la electrificadora dice que el contrato no ha sido cumplido en su totalidad, por lo que no se le puede dar viabilidad.

Si hay un departamento donde sus habitantes deben lidiar con la mala prestación del servicio de energía eléctrica, es Vichada. Por ejemplo, en Puerto Carreño, la capital, el fluido eléctrico se ha visto interrumpido hasta 10 veces en un solo día. Una de las razones se debe a las fallas en los circuitos en Venezuela, pues la energía se suministra desde ese país desde el 2004.

Con el fin de mejorar los constantes apagones, Electrovichada sacó una licitación pública para comprarle la energía a un tercero y así tener mayor soberanía e independencia eléctrica. Ahí es donde entra RefoEnergy, que en 2018 le compró el proyecto a EcoEnergía. El objetivo era venderle energía a Electrovichada y servir para mitigar las fallas que se presentan desde Venezuela, que con la crisis que atraviesa el país vecino se hicieron cada vez más evidentes.

RefoEnergy, que buscaba generar energía a partir del diésel, asegura que están listos para operar desde hace casi un año, pero que no ha sido posible por las trabas que pone Electrovichada. Desde la empresa energética del Vichada manifiestan que el contrato no ha sido cumplido en su totalidad, por lo que no se puede dar la viabilidad. “Dado el incumplimiento del contrato, a la fecha no tienen la declaración de biomasa instalada para entregar el servicio de energía eléctrica con biomasa como lo dice el contrato. Hay un contrato de por medio y tengo que honrar el contrato. No entiendo porque dicen que están listos para entregar energía cuando no han terminado su construcción”, aseguró a El Espectador Luis Herney Curbelo, gerente de Electrovichada.

También le puede interesar: En Puerto Carreño, Vichada, se ha interrumpido 10 veces el fluido eléctrico en un solo día

En medio de este lío, se conoció que en febrero de 2020 Electrovichada inició un proceso de terminación anticipada del contrato. No obstante, RefoEnergy ha acudido a la Procuraduría y otros entes de control para verificar que se ha cumplido el contrato y que la decisión de Electrovichada es injusta. “Ese es un tema de resorte de la junta directiva de la empresa. En diciembre de 2019 la junta traía ese proceso, le dio órdenes al gerente de turno de continuar con el proceso de contrato. En junio de 2020 la junta reiteró la decisión. Ayer recibí un documento en el cual quedó como compromiso de la junta directiva hacer un análisis técnico y jurídico a este documento para darle la viabilidad al contrato”, explicó Curbelo.

La decisión de la junta directiva no se conocerá de manera inmediata, según cuenta el gerente de Electrovichada: “la respuesta no se toma de la noche a la mañana, es un trabajo muy técnico y profesional para que lleguemos a un feliz término".

Básicamente, el objetivo de RefoEnergy es intervenir para que el servicio energético mejore. Desde Electrovichada aseguraron que han solicitado apoyo a los entes nacionales y territoriales para la adquisición de unos electrógenos para repotenciar el plan de contingencia de la empresa en el momento que hayan apagones con Venezuela. “Hay un convenio interadministrativo con la compra de energía entre el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) y Electrovichada que tienen vigencia de dos años. El plan inmediato es repotenciar los electrógenos para garantizar la prestación del servicio mientras se busca una solución a mediano y largo plazo para el departamento”, agregó Curbelo.

También le puede interesar: Las últimas inversiones de Electricaribe antes de ser liquidada

Respecto a la crisis energética que atraviesa Venezuela, no la ven como una amenaza grave para la prestación del servicio. “Cualquier operador, con cualquier sistema de prestación de servicio de energía eléctrica corre riesgo”, dijo el actual gerente de Electrovichada, que lleva nueve meses en ese cargo.

En julio de 2019, la Procuraduría General profirió pliego de cargos al exgerente de Electrovichada, Elías Pérez Naranjo (2015 – 2017) por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato por 20 años para la compra de energía convencional y no convencional en el 2016, mismo contrato que hoy está en disputa para su viabilidad.

De acuerdo con la investigación de la Procuraduría Regional de Vichada, “el exfuncionario aparentemente adjudicó el contrato a la empresa Promesa de Sociedad Futura -Ecoenergía SAS-, sin presentar a la junta directiva de la entidad los soportes de viabilidad técnica, financiera y legal del proyecto para su respectiva autorización, tal como se había acordado en una sesión anterior”, explica la Procuraduría en un comunicado.

Según Electrovichada, la prestación del servicio ha registrado mejoras en los últimos 15 días. “Estos días hemos visto una mejora continua de la prestación del servicio. Esperemos que siga esta mejoría. Se han presentado algunos cortes, pero ya es cuestión de qué estamos haciendo unas podas programadas para evitar daños en las redes por el tema de los árboles”, aseguró Curbelo.

También le puede interesar: ¿Quiénes están detrás del negocio energético en el Caribe?

Electrovichada se constituyó legalmente el 21 de junio de 2002 como sociedad anónima de carácter mixta y registró como sus actividades principales las de compra, generación, distribución y comercialización de energía eléctrica. La creación de la empresa se dio por la necesidad del servicio, inicialmente en la capital de Vichada, puesto que parte del subdesarrollo que se presentaba obedecía, en gran parte, a la ausencia de energía. Sin embargo, la empresa no ha podido satisfacer las necesidades de la población.