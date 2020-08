Ella no sabía que soy un hombre trans | La Disidencia

Noticias destacadas de Nacional

¿Entonces si tú me gustas soy lesbiana? ¿Ya te operaste? ¿Qué le voy a decir a mis amigos? ¿Cómo tendríamos sexo? ¿Y si quiero ser mamá? Todas esas preguntas me abrumaron cuando le dije que era un hombre trans. No te dejes violentar.