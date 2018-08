Emergencia por incendio forestal en Nuevo Gramalote, Norte de Santander

* Redacción Nacional

Habitantes del municipio del Nuevo Gramalote, Norte de Santander, reportaron este lunes, en horas de la tarde, un voraz incendio forestal, cuyas llamas amenazan con acercarse al casco urbano.

Según Adriana Arias Carrillo, directora de la Consejería Departamental para la Gestión del Riesgo, el incendio tuvo tres focos. "Uno alrededor del acueducto que ya fue controlado, otro a 500 metros del este del nuevo casco urbano y un tercer foco a 300 metros metros al norte del casco urbano": La conflagración se originó en la Reserva Forestal Regional El Bojoso en el sector del Plan del Avión.

Según la funcionaria, "en días pasados en los muncipios de Ábrego y Sardinata, se registraron incendios que no fueron atendidos. Se hicieron los trámites ante la Unidad Nacional pero no fue posible la ayuda. Nos solitaton información pero no se recibió apoyo. Esperamos que esta vez sí nos atiendan porque este incendio es más grande que los anteriores, y este está muy cerca al casco urbano", dijo en diálogo con El Espectador.

Según el Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que se encarga de reconstruir estructuras afectadas por el cambio climático, el incendio fue controlado.

La emergencia es atendida por 52 personas de los organismos de socorro. Tres del Cuerpo de Bomberos de Cúcuta, tres de Chinácota, tres de Pamplona, dos de Villa del Rosario, 12 de la Defensa Civil y 30 uniformados del Ejército.

Por medio de su cuenta en Twitter, el coronel George Quintero, comandante de la Policía del departamento, señaló que los organismos de emergencia hacen presencia en el lugar para atender la situación.

La Oficina de Gestión del Riesgo del departamento tramita a esta hora ayuda aérea para controlar el incendio.

Hasta el momento, se desconoce el origen de la conflagración.