En Bucaramanga este año se invirtieron $83.000 millones en salud

El mandatario local habló del manejo de la pandemia en la ciudad y la inversión de $31.941 millones en recursos de libre destinación, para salud; en total se han ejecutado $83.003 millones. Este mes se firmó un nuevo convenio con Findeter que les permite acceder a $5.000 millones. La ciudad además enfrenta retos como el manejo de las basuras.

Enfrentar el COVID-19 y fortalecer la infraestructura hospitalaria fue uno de los principales retos de los gobiernos este año. En la capital de Santander, pasaron de tener 106 camas UCI a tener 276 y se han adoptado múltiples medidas para mantener las cifras de casos controladas. Además de la pandemia, este año la ciudad emprendió una campaña por la defensa del páramo de Santurbán frente a un proyecto minero, una batalla en la que ya se ven resultados.

En 2020 Bucaramanga y Santander se vieron envueltos en un escándalo por el Plan de Alimentación Escolar (PAE), cuando en septiembre la Fiscalía reveló que los niños recibieron carne de burro y caballo que habría sido distribuida por diferentes operadores. Hace poco se conoció que Fernando Trujillo, acusado de vender dicha carne con químicos y documentación falsa, recibiría casa por cárcel. Otro de los problemas de esta capital es el manejo de residuos y la emergencia sanitaria que ha existido durante años sin una solución pertinente; las comunidades siguen exigiendo un lugar idóneo alternativo para la disposición final de residuos, es una necesidad, sobre todo si se tiene en cuenta que El Carrasco ha protagonizado desastres como el deslizamiento de 30.000 toneladas de basura, en 2018.

El Espectador habló con el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas, sobre estos temas, los retos que se vienen para 2021 y el nuevo convenio que se firmó con Findeter y permite acceder a cerca de $5.000 millones.

¿Cuál es el panorama actual de la ciudad en cuanto al manejo del COVID-19? ¿Han contemplado la posibilidad de implementar otras medidas?

Desde el inicio de la pandemia hemos tomado decisiones basadas en la información, aprovechando las herramientas tecnológicas. Para principio de diciembre, viendo las tendencias y sabiendo lo que pasa con los puentes festivos, hicimos la propuesta de hacer un toque de queda de 11:00 de la noche a 1:00 de la tarde, la solicitud no fue aprobada inicialmente. Los contagios que se han presentando se deben, en gran parte, al día de las velitas, porque ahora el reto son las reuniones familiares y las aglomeraciones por compras navideñas. Teniendo esto en cuenta, en Bucaramanga establecimos toque de queda desde las 11:00 de la noche de este 24 de diciembre a la 1:00 de la tarde del 25; y la misma medida para fin de año.

Seguiremos monitoreando las cifras de casos y la tasa de ocupación de camas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) que actualmente es de alrededor del 67%, casi la mitad está ocupada por pacientes no COVID-19, por eso todavía no hay necesidad de decretar alerta roja hospitalaria y esperamos no tener que llegar a esas medidas. Invitamos a los ciudadanos a cumplir los protocolos: reuniones de no más de 10 personas y que solo una persona por núcleo familiar salga a hacer las compras.

¿Cómo se ha fortalecido el sistema de salud durante esta crisis?

Logramos fortalecer la capacidad hospitalaria; en marzo iniciamos con 106 camas UCI y hoy tenemos 276. También se fortalecieron los laboratorios clínicos de la ciudad, inicialmente no llegábamos a 100 muestras diarias y hoy estamos cerca de las 1.500. Agradecemos al cuerpo médico que ha estado en la primera línea defendiendo la vida. Por otro lado, estamos preparándonos para el proceso de vacunación, revisando el plan de acción para que no haya sorpresas y poder tener los equipos suficientes para un proceso de vacunación en el menor tiempo posible. Agradecemos a la primera dama que nos facilitó un hospital de campaña para el Hospital del Norte.

¿Cuánto se invirtió en salud este año?

Este año, el municipio ha invertido - en recursos de libre destinación - $31.941 millones y en total se han ejecutado $83.003 millones. El próximo año, queremos adelantar proyectos de infraestructura como la IPS Antonia Santos y la Unidad Materno Infantil Santa Teresita, ya tenemos un proyecto en fase 3 para la construcción y con eso mejoraremos la capacidad médico hospitalaria.

¿Cómo va el proceso de defensa del páramo de Santurbán?

Este año tenemos un balance positivo. Hemos logrado visibilizar la defensa del páramo de Santurbán y eso quedó demostrado cuando hicimos debate en las plenarias de Cámara y Senado, donde obtuvimos resultados muy importantes: 82 votos en el Senado defendiendo el páramo y proponiéndole al gobierno que se niegue el licenciamiento para que no avance el megaproyecto minero. Otro resultado importante fue que se archivó el licenciamiento por parte de la ANLA como resultado de un trabajo técnico establecido entre el Acueducto Metropolitano, el Área Metropolitana y la Alcaldía de Bucaramanga en el que hicimos trabajos técnicos que son soporte suficiente. Seguiremos en la defensa y estaremos atentos en la delimitación del páramo y todos sus aspectos jurídicos. Si hay necesidad de escalar a nivel global la defensa del páramo de Santurbán, lo vamos a hacer. Estaremos durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado para que no haya sorpresas en lo que tiene que ver con el licenciamiento que pondría en riesgo la vida de más de dos millones de colombianos de manera directa.

¿Qué va pasar con el Carrasco? ¿Qué alternativas implementarán a corto y mediano plazo para que la disposición de basuras deje de ser un problema?

A lo largo del año hemos hecho un trabajo técnico serio, hoy el Carrasco es una zona con buen manejo de residuos sólidos en su disposición final, el tratamiento de lixiviados en el manejo de los gases. También hemos trabajado con la ANLA, presentando planes de manejo para tener opciones mientras contamos con una disposición final autorizada. Tenemos otras líneas de aprovechamiento para el 2021 en economía circular, esperamos tener más de 50 toneladas diarias de manejo de material orgánico y volverlo compostaje, también el aprovechamiento económico de los gases, hacer separación en la fuente y fortalecer todo el equipo de recicladores en la ciudad. Esperamos pronto tener una relocalización, que hoy día todavía no la tenemos y en eso hay que ser claros; este debe ser un trabajo articulado con los 16 municipios que hoy hacen disposición de residuos sólidos en el Carrasco.

El Plan de Alimentación Escolar (PAE) es otro tema de interés para la ciudad ¿Qué se sabe sobre el avance de la investigación por la venta de carne de burro y caballo? ¿Qué acciones adelanta la ciudad para esclarecer este caso y evitar que se vuelva a presentar?

Estamos haciendo el seguimiento, somos parte del proceso como víctimas de este mal manejo de las personas inescrupulosas que quieren aprovecharse de los recursos públicos y afectar a los niños y jóvenes de la ciudad. Seguiremos atentos, pero lo importante es decirle que este año le cumplimos a más de 34.000 estudiantes de forma rigurosa en la entrega de PAE. Ya tenemos el cierre del proceso para el año entrante, aseguraremos con recursos y con un proceso de contratación transparente que los niños no se verán afectados.

¿Cuál es el balance de este primer año de Gobierno?

Este es mi primer año en política y mi primer año de gobierno. Hemos avanzado de manera positiva en la reactivación económica, hicimos un trabajo eficiente en el manejo de los recursos de ayudas humanitarias, sin ninguna alerta por parte de la Contraloría y estamos calificados dentro de los 10 mejores procesos del país. Avanzamos en el plan de modernización de la ciudad, en la digitalización de la administración y terminamos el año con más de 115 proyectos para licitar en el primer trimestre por cerca de $150 millones que nos generarán más de 10.000 puestos de trabajo. A nivel financiero, Bucaramanga cierra sin déficit fiscal y con grado de inversión AAA.

Bucaramanga firmó un convenio con Findeter ¿De qué se trata? ¿Qué significa esto para la ciudad?

Este convenio con Findeter y con el Gobierno de Reino Unido, a través de su prosperity fund, nos permite acceder a recursos equivalentes a un millón de libras esterlinas, cerca de 5.000 millones de pesos. Con estos desarrollaremos el plan estratégico de ciudad inteligente, se establecerá la hoja de ruta y articulación en temas ambientales, de seguridad, movilidad y todo va converger en un centro integrado de control operaciones denominado CICO, una gran unidad de inteligencia en términos de información. Nos ayudará, por ejemplo, a hacer mediciones ambientales de la calidad del aire y también se fortalecerá la seguridad, pues tendremos un alumbrado público inteligente articulado al sistema de cámaras dentro de un convenio con la Policía.

Así mismo, estamos trabajando en la reestructuración administrativa del municipio, apuntando a tener una administración digital donde los más de 120 trámites que hacen los ciudadanos sean digitales y sin intermediarios. Dentro de esta agenda con Findeter esperamos trabajar en líneas de endeudamiento y avanzar en proyectos para cerrar brechas.