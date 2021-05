En Cali habrá nuevas movilizaciones este lunes 3 de mayo

Varios sectores que han liderado las protestas de los últimos días en la capital vallecaucana aseguran que continuarán en paro y seguirán las marchas en la ciudad.

En la capital del Valle del Cauca, organizaciones sociales, estudiantes, sindicalistas, indígenas y líderes de sectores anunciaron que mantendrán la jornada de movilizaciones este lunes 3 de mayo en lo que han denominado un paro cívico indefinido.

“... reconocemos que hemos ganado una primera batalla ante la decisión del gobierno de retirar la Reforma Tributaria, pero NO hemos ganado la lucha, hasta que no se retire TODO el paquetazo de Duque que incluye la Reforma Laboral, Reforma a la Salud, Reforma Pensional, hasta que no se haga justicia por las personas asesinadas, heridas y capturadas en este arduo trabajo de movilización”, señala un comunicado emitido por los convocantes.

Asimismo anunciaron que a partir de este lunes habrá bloqueos en puntos como Sameco, Paso del Comercio, Meléndez, Puente de Juanchito, Calipso, Puerto Resistencia, Siloé, Univalle, entre otros.

“Rechazamos el tratamiento militar que ha dado el gobierno de Iván Duque y que ha sido avalado por los gobiernos de Clara Luz Roldán y Jorge Iván Ospina sobre Cali y el Valle del Cauca, el cual ha dejado, al 2 de mayo, 16 muertos en Cali, 147 detenidos/as, cinco desaparecidos/as, 234 heridos/as, seis personas con mutilación ocular y la violación de una mujer por parte de un agente del Esmad”, argumentan las organizaciones.

Este domingo en la ciudad se mantuvieron las manifestaciones a las que se unió la minga del suroccidente, y en horas de la noche el punto de encuentro fue Puerto Resistencia.

#ParoNacional2M A esta hora miles de personas se reúnen es Puerto Resistencia para continuar protestando en el marco de una nueva jornada del Paro Nacional. pic.twitter.com/t5a6vIBc5M — elespectador (@elespectador) May 3, 2021

A su turno el alcalde Jorge Iván Ospina anunció que este 3 de mayo será día cívico en Cali y se realizará una movilización, en la que participará la alcaldía, desde el oriente y hasta el centro de la ciudad.

“Mañana me dispongo a caminar por la ciudad desde el oriente hasta el occidente, porque estamos dispuestos nuevamente a movilizar nuestra economía. Vamos a movilizarnos con la bandera de Cali, vamos a movilizarnos con la intención de recuperar todo. Quiero invitar a todos a que nos movilicemos y a que sorteemos todos los obstáculos posibles para que nuestra ciudad recupere su ‘nueva normalidad’”, manifestó el mandatario local.

A través de una transmisión por Facebook Live, Ospina señaló que se creará una comisión conformada por representantes de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, organismos internacionales, organismos defensores de Derechos Humanos, gremios y organizaciones sociales, para tratar de esclarecer los hechos en los que perdieron la vida varios ciudadanos durante las protestas.

🗣️"A través de un decreto, establecemos una Comisión por la Vida y la Verdad. Queremos que esta comisión cuente con participación de la @Arqui_Cali, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Personería..."@JorgeIvanOspina

1/3 pic.twitter.com/pETjryU7Ss — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) May 3, 2021

“Nos duele que algunas personas hayan muerto. Que haya muerto un joven de 17 años en Mariano Ramos, que haya muerto un señor de 60 años, que haya muerto un señor en el Puente del Comercio. Como nos duele que hoy tengamos a cuatro Policías con heridas. Nos duele porque queremos la vida”, manifestó el mandatario local.

Entretanto, la secretaría de Movilidad de Cali anunció que, comprendiendo la situación actual del transporte en la ciudad, se suspender la medida de pico y placa de manera indefinida y hasta nueva orden.