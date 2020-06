Cerca de 30 personas, entre ellos miembros de la Mesa de Víctimas, salieron a protestar frente al Centro Administrativo Municipal (CAM). Denuncian que durante esta administración no han sido escuchados y exigen que se cumpla la política pública. La Secretaría de Bienestar Social afirma que hay contacto permanente y se están entregando las ayudas.

Este jueves 18 de junio cerca de 30 personas salieron a manifestarse en la entrada del Centro Administrativo Municipal (CAM) de Cali. Integrantes de la Mesa de Víctimas denuncian que no han sido escuchados por la Alcaldía y que la política pública para la atención de víctimas no se está cumpliendo.

“Integrantes de la Mesa de Víctimas realizan esta manifestación en el CAM porque no les están cumpliendo con la atención en política pública para las víctimas en Cali”, afirma Erlendy Cuero, miembro de Afrodes.

Cuero señala que en medio de la pandemia las víctimas están pasando necesidades y que no hay respuesta por parte de las entidades: “les piden listado a los integrantes para otorgarles ayudas y esas ayudas no llegan. Le han pedido a la secretaria de Bienestar Social, Fabiola Perdomo, que se reúna con ellos y no ha sido posible”

También solicitan que revisen los recursos destinados a la atención de las víctimas en Cali y a dónde están siendo destinando. “Más que pedir ayuda estamos buscando que la política pública para las víctimas se visibilice y denunciamos la falta de interlocución que hemos tenido con el señor alcalde”, afirmó Marta Cecilia Jordán, representante de la Organizaciones Defensoras de Derechos de las Víctimas.

Jordan dice que desde que se posesionó el alcalde, este no se ha reunido con la única institución que tiene Cali para la interlocución con las víctimas.

“Somos 214.000 víctimas en Cali y 25 miembros de mesa y ni el alcalde, ni la señora Fabiola Perdomo han sido capaces de sentarse con nosotros para atendernos y mirar las necesidades que tenemos”, dice Jordan.

Sin embargo, Fabiola Perdomo, secretaria de Bienestar Social, le dijo a El Espectador que sí hay interlocución y que no es toda la Mesa de Víctimas la que se encuentra inconforme. “Permanentemente hay dialogo con la Administración. Hoy incluso tenían reunión en el Centro Regional. Hemos entregado ayudas humanitarias, mercados, está funcionando el lugar de paso para víctimas, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos”, dijo.

Perdomo señala que no se ha podido realizar el Comité de Justicia Transicional por la pandemia, pero que ya hay una fecha establecida: 30 de junio a las 10:00 de la mañana. “Este se realizará virtual porque es masivo porque van todos los secretarios, Ministerio Público, la Mesa de Víctimas. Tampoco pudimos hacer la conmemoración de víctimas del 9 de abril y ellos piden que les demos los recursos de alimentación, pero no podemos hacer eso”, señala.

Domingo Bustamante, director de la Mesa de Víctimas, le dijo a El Espectador que sí están recibiendo apoyos, pero que ellos están solicitando que haya socialización y planificación de los planes y proyectos que tienen que ver con las víctimas del Conflicto. Dice que toda la Mesa no asistió al plantón porque no lograron ponerse de acuerdo y salir en este momento es un riesgo.