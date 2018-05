En Caucasia hay quienes no quieren evacuar por emergencia en Hidroituango

redacción Nacional

Después de que Empresas Públicas y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgos y Desastres declararan en alerta máxima a cinco municipios y ordenaran su inmediata evacuación, la emergencia por el taponamiento de varios túneles en la hidroeléctrica Hidroituango está llegando a un punto crítico. (Lea también: Hidroituango sigue fuera de control)

Uno de esos municipios es Caucasia pero, su alcalde, Óscar Aníbal Suárez, dijo esta mañana en la emisora Blu radio que una parte de la población se resiste a cumplir con la orden de las autoridades.

El mandatario dijo en entrevista que tras la negativa está “un tema cultural”, que ha acostumbrado a las comunidades a evacuar cuando el nivel del agua empieza a subir, y no antes. “Las personas en este municipio, año a año han vivido inundaciones. Ellos se abstienen mucho hasta no ver que el agua no va aumentando”, dijo. (Vea: Emergencia de Hidroituango tiene en alerta a 7 municipios)

Señaló que el municipio suele enfrentarse a graves inundaciones, sobre todo en época de lluvias y, por eso, la alarma parece no surtir efectos en parte de la población. “Por Pescadero - Ituango, siempre vamos a estar inundados. El año pasado no teníamos Pescadero - Ituango e igual tuvimos una inundación supremamente grande”, dijo.

El alcalde informó que, hasta la fecha, el agua no se ha metido a los barrios más cercanos al río, “y por eso la gente sigue allá en los sectores. Nosotros sin embargo tenemos activados todos los comités y definidas nuestras zonas seguras y 7 albergues provisionales, donde caben 5.000 personas”, señaló.

Mientras tanto, EPM envió a 1.500 nuevos trabajadores para atender la emergencia en Hidroituango, que se comenzó el pasado 28 de abril, cuando el túnel por done se estaba desviando el agua del río Cauca se bloqueó y desbloqueó en varias ocasiones, un hecho agravado por dos derrumbes la semana pasada. (Puede interesarle: Nueva emergencia en Hidroituango deja cuatro trabajadores heridos)

Tras el bloqueo del túnel, EPM inundó el cuarto de máquinas del proyecto el pasado 12 de mayo. Sin embargo, al medio día de ayer, miércoles 16 de mayo, uno de los túneles de la casa de máquinas se bloqueó y el agua empezó a salir, de forma inesperada, por una de las galerías, o entradas de los trabajadores al cuarto de máquinas.

Lo peor que podría pasar es que el agua siga saliendo por las galerías, lo que podría comprometer laintegridad de una parte de la represa, que podría venirse abajo, causando una avalancha que afectaría de forma grave a los municipios río abajo.