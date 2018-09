Suspenden a profesor que tuvo ‘relación afectiva’ con alumna en el Atlántico

Redación Nacional

A través de WhatsApp, comenzó a circular un audio en el que, al parecer, la madre de la menor implicada denunciaba la existencia de un romance entre su hija y un profesor del Colegio Sagrado Corazón del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

El hecho se confirmó, cuando en respuesta a los rumores que circulaban en redes sociales, el rector de la institución, José Omar Hoyos Ciro, emitió un comunicado en el que explicaba las medidas que se habían tomado contra el profesor acusado.

“En el día de ayer la información fue allegada a la institución por parte de los progenitores y de inmediato atendiendo a la responsabilidad que me asiste no sólo como empleador sino como rector del colegio, solicité la correspondiente asesoría legal y me tomé las medidas necesarias a fin de separar del cargo al docente de manera preventiva”, dijo Hoyos.

Por otro lado, los padres de familia del Sagrado Corazón recibieron una carta en la que el rector del colegio aclara que los rumores sobre el posible romance entre el profesor y la menor de edad ya son motivo de investigación. “Tengan la plena seguridad que haremos todo lo necesario para colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de este asunto”, agregó el rector de la institución a través de comunicado. (También le puede interesar: Comercializadora de harina es investigada por presencia de heces fecales en sus productos)

La madre de la estudiante le comunicó a Caracol Radio que existen videos que soportan su denuncia ante la Fiscalía y que en los próximos días su hija deberá ser interrogada. “Espero que ninguno viva lo que estoy viviendo. Estas personas no se merecen oportunidad", dijo.

Por el momento, las directivas de la institución se negaron a ofrecer más declaraciones al respecto, y prefieren que se maneje total reserva de la identidad del profesor y la menor de edad.