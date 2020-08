En Meta decretan cuarentena estricta durante los fines de semana de agosto

Para este fin de semana la medida arrancó el jueves 20 de agosto a las 8 p.m. e irá hasta el lunes 24 de agosto a las 5 a.m. La cuarentena aplicará para todo el departamento.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, decretó cuarentena estricta durante los fines de semana restantes de agosto. Según informó la Gobernación la medida arrancó el jueves 20 de agosto a las 8:00 p.m. e irá hasta las 5 a.m. del lunes 24 de agosto. La cuarentena se repetirá de la misma forma a partir del jueves 27 de agosto a las 8 a.m., y se extenderá hasta el lunes 31 de agosto a las 5 a.m.

Algunas de las excepciones contempladas en el decreto son: Asistencia y prestación de servicios de salud, adquisición de bienes de primera necesidad (alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo y limpieza), desplazamiento a servicios bancarios, operaciones de pago y servicios notariales, entre otros.

Víctor Bravo, secretario de gobierno del Meta, explicó que el pico y cédula funcionará de la siguiente forma para los fines de semana restantes:

Viernes: cédulas que terminen en 0, 1, 2 y 3 podrán circular

Sábado: cédulas que terminen en 4, 5 y 6

Domingo: cédulas que terminen en 7, 8 y 9

“Dentro de las actividades que están limitadas es importante resaltar que no tendremos actividades deportivas durante los días viernes, sábado y domingo. También tendremos limitaciones en peluquería, parqueaderos públicos, y aquellas actividades que no correspondan a la compra de artículos de primera necesidad”, agregó Bravo.