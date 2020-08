En Nariño 14 agricultores recibieron certificación para exportar Lima Tahití

Con este certificado se abren las puertas de los mercados internacionales para 149 toneladas anuales de lima ácida producidas por estos agricultores.

Laureano Gómez, Marco Aurelio Enríquez, Esperanza Meneses y once productores más de Lima Tahití en el norte del departamento de Nariño, obtuvieron el Registro como Predio Exportador (RPE), otorgado por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Con este certificado se abren las puertas de los mercados internacionales para 149 toneladas anuales de lima ácida producidas por estos agricultores.

“Este certificado es muy importante porque me ayuda a obtener un mejor acceso al mercado y me he visto beneficiada en el ingreso y rentabilidad de mi cultivo”, dice Luz Denis Gómez, productora de lima ácida Tahití y miembro de la Asociación de Productores Campesinos de Limona (Asoprocal) en Leiva, Nariño. Agregó que recibió asistencia técnica por cerca de un año para realizar el proceso de activación del predio ante el ICA.

Los 14 predios que obtuvieron el RPE están ubicados en los municipios de El Rosario y Leiva, y forman parte de las Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) y de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), priorizados por el Gobierno Nacional.

Este proyecto liderado por los productores nariñenses estuvo acompañado de Colombia PUEDE: Paz y unidad a través del desarrollo productivo y el comercio, un proyecto financiado por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo para la Paz, y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional.

El RPE está sustentado en la Resolución 448 de 2016 del ICA, la cual concede el registro a predios de producción de vegetales para la exportación en fresco y a exportadores y plantas empacadoras. El objetivo de esta resolución es lograr un mayor aprovechamiento de los productos nacionales con oportunidades de exportación.

El productor debe cumplir con varios requisitos, incluyendo un adecuado manejo fitosanitario de plagas y enfermedades; garantizar la calidad del agua, velar por el bienestar de los trabajadores e implementar prácticas amigables con el medio ambiente.

Como parte de la estrategia de comercialización del proyecto, Colombia PUEDE se encuentra apoyando la obtención de dicho registro a través de acompañamiento técnico e inversión en infraestructura predial. La meta para el año 2020 es lograr que 80 productores más obtengan el RPE en Leiva y el Rosario.