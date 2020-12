La isla acaba de salir de tres días de lluvias de variada intensidad acompañadas de tormentas eléctricas. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que las precipitaciones por encima de los promedios se presentarán en esta región hasta enero del 2021.

En la noche del lunes 30 de noviembre el Ideam alertó que en las próximas 48 horas habría lluvias de variada intensidad con descargas eléctricas en el occidente del mar Caribe. “Esta condición lluviosa se espera debido la cercanía de un frente frío proveniente del hemisferio norte y otras condiciones atmosféricas que podrían favorecer circunstancias meteorológicas adversas en la zona occidental del Caribe”.

COMUNICADO ESPECIAL N°151



INCREMENTO DE LAS LLUVIAS EN EL OCCIDENTE DEL MAR CARIBE COLOMBIANO#IdeamEsConfianzaYPrevención pic.twitter.com/KYoNtEcbzh — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) November 30, 2020

Los habitantes de Providencia todavía no se han recuperado del paso del huracán Iota que dejó el 84 % de las viviendas de Providencia y Santa Catalina con afectación total y el 16 % con afectación parcial. El Gobierno Nacional ha trazado un plan piloto para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, en el cual esperan construir 100 viviendas donadas por empresarios y 1.000 financiadas por el Gobierno.

Como solución provisional, el Gobierno entregó 2.013 carpas, 1.950 toldillos, 1.275 frazadas y más de 30.000 litros de agua embotellada a la población de Providencia y Santa Catalina. Sin embargo, las ayudas no fueron suficientes para los días de lluvia ocasionados por la cercanía de un frente frío. Los isleños denunciaron que cada vez que llueve los habitantes se mojan porque las carpas donadas no son adecuadas para ese tipo de clima.

“Anoche el frente frío nos trajo mucha lluvia y yo sé que hay mucha gente que está sufriendo, sobre todo al sur de la isla (...) Nosotros necesitamos una intervención de urgencia (...) Hay necesidad de intervenir a las personas que siguen viviendo en baños, la gente que está durmiendo en carpas que se mojan”, aseguró Amparo Pontón, jefe de prensa de la alcaldía de Providencia.

IMPORTANTE: Oigan esta súplica de Amparo Pontón, desde Providencia, donde la gente sigue durmiendo en el agua. Duro llamado de atención al gobierno para que sea más efectivo. pic.twitter.com/fFplEhTWH4 — GustavoGómezCórdoba (@gusgomez1701) December 3, 2020

Los habitantes también viven sin servicios públicos básicos. En la isla todavía hay sectores sin agua, luz o gas propano por lo que la preparación de alimentos donados se les dificulta. “Desde el día del huracán no hay luz, no hay agua, no hay gas propano; hay alimentos, pero no dónde cocinarlos. Dice el Gobierno que llegan las ayudas, pero no las vemos. No están llegando carpas y, lo poquito que mandaron, no sirve porque se filtra el agua. La gente se está enfermando”, sostuvo Bernardo Bush, habitante de la isla, a BLU Radio.

El Ideam en su boletín de predicción climática y recomendación sectorial informó que en los meses de diciembre y enero se van a presentar lluvias con excesos entre 10% y 40% con respecto al promedio en el área insular Caribe, al igual que en las regiones Andina y Orinoquía. La región Caribe en particular podría presentar excesos de hasta el 60%.

