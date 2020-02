En veremos, la elección del personero en Cali

- Redacción Nacional

Archivo particular

La elección del personero municipal debió hacerse a más tardar el 21 de enero. Archivo particular

En la mañana de este viernes, minutos antes de que comenzara la sesión en la que entrevistarían a los dos únicos candidatos a la personería de Cali en el concejo de la ciudad, Noralba García, quien competía por el cargo con Harold Cortés, renunció a su candidatura ante los cabildantes, lo que impidió la elección del personero municipal.

La elección de este cargo público ha sido toda una odisea, pues aunque el concejo tenía plazo hasta el 10 de enero para elegir al nuevo funcionario, hoy, 21 de febrero, este proceso sigue en veremos. La primera traba que aplazó por primera vez la elección fue el 9 de enero, cuando la Procuraduría Regional pidió suspender el proceso de evaluación que iba realizar la Fundación Universidad del Valle a los postulantes.

Según el ente de control, se cuestionaba si la Fundación tenía la ideoneidad para aplicar la evaluación, por lo que el 8 de febrero se encomendó al Instituto de Prospectiva de la Universidad del Valle para realizar el examen de competencias y saberes a todos los candidatos.

Para ese momento, el 8 de febrero, habían 75 candidatos al cargo; sin embargo, según los resultados de las pruebas los más calificados fueron: Alicia Arango Bernal, con 96 puntos; Harold Andrés Cortés, con 92 y Noralba García, con 79 en su puntaje. El resto de candidatos no superaron el puntaje requerido para aprobar, que era de 65.

Con estos tres finalistas se disponía a realizar la elección del que sería el personero municipal, que estaba planeada para que fuera el 27 de febrero, luego de que los cabildantes del municipio realizaran las respectivas entrevistas a cada uno este viernes, 21 de febrero.

Pero apenas una semana después de que se revelaran los resultados de las pruebas, el 19 de febrero, José Ignacio Arango Bernal, uno de los tres candidatos a la personería presentó su renuncia. Según versiones extraoficiales, Arango habría renunciado luego de que los concejales del Partido de la U, quienes lo respaldaba, le retiraran el apoyo para ganar el cargo.

Con apenas dos candidatos al ruedo, los concejales de Cali se disponían esta mañana a realizar las entrevistas a Noralba García y Harold Cortés. Sin embargo, antes de que iniciara la sesión, García también renunció a su aspiración, lo que pone nuevas trabas a la elección del personero al tener una sola opción.

Aunque todavía no se conocen los motivos por los que Noralba García desistió a su postulación justo en la fase final, la abogada, hace un mes, denunció a través de sus redes sociales que: “Como mujer, líder, política y profesional, he sido objetivo de todo tipo de ataque. Vía redes sociales desde que salieron los resultados del examen he sido el pan diario de perfiles que solo se usan para acabar con la honra de los ciudadanos. El derecho Constitucional a ser elegida fue pisoteado por quienes orquestaron una campaña de desprestigio, generando miedo sobre mi nombre”, manifestó.

Según García, tras hacer la presentación ante el Concejo del plan de gestión para la Personería de Cali, “se intensificó la campaña de matoneo en redes, con unos medios de comunicación al servicio de intereses mezquinos. Quienes me conocen y saben de mi proceder, encontrarán diferente que decida salir a contar lo sucedido. Soy una líder política y social que nunca ha claudicado, ni siquiera cuando producto de amenazas contra mi vida me hicieron salir de Colombia. Aunque el proceso no ha culminado, el daño está hecho, los ejércitos digitales sin descanso han inscrito mi nombre entre sus objetivos de guerra”.

Aunque todavía el Concejo de Cali no se ha pronunciado sobre lo que se procederá, los cabildantes piden que no se aplace más la elección de este cargo que ejerce control sobre la alcaldía y en los diferentes entes gubernamentales municipales.