Entre integrantes del Clan del Golfo estarían responsables de la masacre en Andes

Luego de conocerse la captura de ocho personas en operativos adelantados por la Policía en los municipios antioqueños de Andes y Jardín, el ministro de Defensa Diego Molano aseguró que estas personas pertenecen a subestructuras del Clan del Golfo y estarían detrás de la masacre ocurrida este miércoles 17 de febrero.

El ministro de Defensa, Diego Molano, informó que dentro de los ocho capturados por la Policía Nacional en los municipios antioqueños de Andes y Jardín, estarían algunos de los presuntos determinadores de la masacre de cinco recolectores de café en Andes.

La masacre se registró en el corregimiento de Tapartó. Por esos hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $100 millones para quienes den información de los responsables.

“Es importante señalar también que algunos de los individuos capturados están relacionados (...) con los hechos sucedidos en el homicidio colectivo de Andes, por lo tanto esas investigaciones continuarán su desarrollo y esperamos que prontamente se dé resultado de este hecho”, dijo Molano.

Entre las personas capturas se encuentra el “El Indio”, quien se desempeña como jefe sicario y coordinador urbano de las plazas de vicio. “El Zarco”, quien se desempeña como sicario, y “Araña”, quien se desempeña como coordinador de las plazas de vicios.

El Ministro de Defensa señala que el origen de la violencia se da por el narcotráfico. “Es una disputa entre una banda que quería quitarle el negocio del microtráfico al clan del Golfo y lamentablemente en esa disputa fueron asesinados cinco de los recolectores de café”, dijo Molano a Blu Radio.

“Andes y la región del suroeste no están solos, vamos a seguir trabajando por la tranquilidad de la comunidad, no hay tregua para los narco-criminales que masacran y atemorizan a los pobladores, no descansaremos hasta dar con el paradero de los responsables de esta tragedia que enluta a la región”, concluyó el ministro de Defensa.

La Policía Nacional divulgó el cartel de los más buscados para que los ciudadanos cooperen con información que permita la judicialización y captura de los delincuentes del Clan del Golfo. La Fuerza Aérea Colombiana se sumará con un plan aéreo de perifoneo e información ciudadana. Se dispuso un equipo especial de investigación criminal integrado por 15 funcionarios de policía judicial, para dar con la captura y lograr el desmantelamiento de la estructura criminal clan del Golfo, quienes serían los principales perpetradores de masacres en la región.

Entretanto, Molano ofreció una recompensa de hasta $100 millones para dar con el paradero de los responsables de la masacre en Andes.