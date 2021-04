Epifania LGTBI: una apuesta por la diversidad

Anyelin Pérez es la creadora de Epifanía LGTBI, una cerveza artesanal rubia tipo belga con 5,5% de alcohol y pensada para la comunidad LGTBI+ colombiana.

En junio del 2020 empezó la creación de la primera cerveza LGTBI en Colombia. Anyelin Pérez, una ingeniera industrial barranquillera, se puso a la cabeza del proyecto que en la actualidad produce 500 litros de cerveza.

En frente del Parkway en Teusaquillo queda Frutos de Paz. Una organización creada por ex combatientes de las FARC que funciona como un espacio para la distribución y comercialización de productos realizados por ellos mismos. En la actualidad Frutos de Paz también patrocina y sirve como vitrina a campesinos, grupos indígenas, artesanos y quienes deseen crear un emprendimiento con sentido social.

Epifanía LGTBI hace parte de las iniciativas apoyadas por Frutos de Paz. Vio la luz el 19 de junio del año pasado cuando se realizó su primera cocción. Pero el proyecto rondaba la cabeza de su creadora desde tiempo atrás al ver la limitada oferta de productos para la comunidad LGTBI. La idea de la cerveza llegó como una revelación para Anyelin, que ya llevaba un tiempo trabajando en Frutos de Paz, dónde se comercializan varias cervezas artesanales.

Ya con la idea concebida, el siguiente paso era darle forma a la marca. Sobre el nombre, Anyelin asegura: “yo siempre digo que fue una epifanía. Se me ocurrió de la nada. Una cerveza gay. También lo relacionó un poco con que cuando uno es diverso pasa por varias fases. No todo el mundo, pero sí muchas personas. Tuvimos una etapa en la que ni siquiera habíamos pensado en la posibilidad de amar diferente. Y cuando pasa empiezas a pensar que solo estás probando. O que fue solo una vez. O que sé es bisexual. Va uno pasando por etapas. Pero llega un momento que uno siente que se define. Es como esa Epifanía, esa revelación, ese desmentirse. Encontrar tu definición que además te lleva a tener más tranquilidad, a ser más feliz, porque en últimas el reconocerse también te ayuda a eso”.

La receta de la cerveza está basada principalmente en dos ingredientes: el cardamomo y la nuez moscada. Que son precisamente los que le dan un olor distintivo y que marcan la diferencia con respecto a otras cervezas artesanales. La producción comenzó en un laboratorio en Juan Rey. Posteriormente pasó a cocinarse en la sede de Frutos de Paz, pero pronto se trasladaron al 7 de agosto donde funciona ahora en una planta cervecera. “encontré que había cervezas de cardamomo y me había parecido muy interesante. Una amiga me dijo un día que además del cardamomo debía ser nuez moscada. Desde el principio usamos esos dos ingredientes y así fue como llegamos a la fórmula. Variando allí. Jugando a brujas” cuenta Anyelin.

El ultimo cambio de lugar se debe al incremento en la producción de la cerveza. De cada litro se sacan tres botellas y en Frutos de Paz elaboraban entre 40 y 50 litros. En el 7 de agosto lo elevaron a 250. Y recientemente subieron a 500, es decir, 1500 envases. El proceso de fermentación tarda aproximadamente 15 días, sumado a los dos o tres reservados para el embotellamiento.

“Frutos nació como una manera de comercializar o centralizar los productos hechos por ex combatientes sobre todo en un momento en el que estábamos en cuarentena. Ya Frutos venía, pero se fortaleció cuando cerraron. Parte de lo que se abrió fue que si tú quieres trabajar proyectos de paz lo primero es entender que la paz es de todos, no de los mismos con los mismos. Si tú te cierras a sólo tener proyectos de ex combatientes estás dejando por fuera a mucha más gente que también necesita tener una vitrina donde mostrar cosas. Sobretodo si tú esta abierto y los demás no. Ahí se abrió el tema. La idea es que todos puedan vender: productores, artesanos, campesinos” comenta Anyelin sobre el apoyo de Frutos de Paz.

Epifanía LGTBI es un proyecto creado por mujeres. Su relación con el movimiento feminista va de la mano de Anyelin. Para la conmemoración del 8 de marzo, donó unas cervezas a fin de recoger fondos para las marchas. Esto generó una mayor visibilización del proyecto. “yo soy feminista. Intento formarme, aprender y reconocer. Todos tenemos comportamientos machistas y no nos damos cuenta. Por eso creo que es importante reconocerse, empezar por ahí. Ciertamente hay mucha proyección de mi en la marca” puntualizó Anyelin.

Hasta ahora la cerveza ha ganado terreno sobretodo en espacios femeninos. Y también en aquellas personas que desean apoyar temas de diversidad. Con el crecimiento del proyecto, Anyelin espera llegar a más hombres y más personas de la comunidad LGTBI.

Epifanía LGTBI está disponible en Frutos de Paz, calle 42 #22-45. En Café Pushkin de La Candelaria, Cra 1 #12-64 y por domicilios desde sus redes sociales: @epifanialgtbi en Instagram.