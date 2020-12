Alejandrina Camargo, líder de Médico Sin Fronteras en la isla, dio un balance de la situación que afrontaron tras la emergencia. Hoy se cumple un mes del paso del huracán Iota. La salud mental es uno de los problemas más críticos.

Este 16 de diciembre se cumple un mes del paso del huracán Iota por Providencia. El huracán de categoría 5 acabó con el 98% de la infraestructura de esa isla. Desde entonces, los esfuerzos de las entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales no paran. Es el caso de Médicos Sin Fronteras, una organización médica y humanitaria internacional que ayuda a las víctimas de desastres naturales y que desde la emergencia por el paso del huracán llegó a Providencia para atender a las familias que lo perdieron todo. Un mes después, Alejandra Camargo, líder de Médico Sin Fronteras en Providencia, dio un balance de la situación que se vive en la isla. La salud mental de los isleños es una de las preocupaciones más grandes.

Médicos Sin Fronteras ha realizado más de 200 atenciones y brindó atención psicológica a más de 70 personas. El foco lo concentraron en las familias vulnerables que no tienen la capacidad de trasladarse hasta el Hospital de Campaña que dispuso el Gobierno Nacional para la atención médica de los isleños.

Es que tras el paso del huracán Iota por San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el presidente Iván Duque declaró situación de desastre en el archipiélago por un periodo de 12 meses prorrogables debido a la devastación causada. El huracán dejó destrucción total de la infraestructura en Providencia y daños en la de San Andrés. Dos personas murieron, seis resultaron heridas y una más desaparecida por la tragedia. Otras 112 personas fueron evacuadas de Providencia y el Ministerio de Vivienda aseguró en su momento que el 100% de las casas resultaron afectadas y el 80% destruidas.

Alejandrina Camargo dio detalles a El Espectador de lo que se vive actualmente en el archipiélago. Contó que ya su labor finalizó en Providencia, pero que entregarán un informe al Gobierno Nacional para que continúen los trabajos que ellos empezaron con las familias más vulnerables.

¿Cuál ha sido el apoyo de Médicos Sin Fronteras en San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

El apoyo que ha brindado médicos sin fronteras ha sido doble: desde la parte de salud mental y el apoyo médico. Lo que identificamos es que había una necesidad puntual de apoyar a todas las personas en Providencia en cuanto a sus emociones luego del paso del huracán. También nos vimos en la tarea de apoyar a esas familias que les quedaba muy difícil llegar hasta el hospital de campaña. Algunas por dificultad de trasladarse porque las vías estaban imposibles, hay poco combustible y pocos vehículos para movilizarse. También hay personas con discapacidades físicas. Y en medio de todo, había miedo al contagio del coronavirus porque hay que recordar que la isla estaba en aumento de casos la semanas previas a la emergencia.

¿Cómo se encuentra la isla en materia de insumos médicos y atención de profesionales de la salud?

Nosotros trabajamos con algunos insumos que trajimos a la isla. Estamos haciendo atención médica de forma extra mural en los barrios más vulnerables y alejados del hospital de campaña. Respecto al equipamiento y los insumos en el hospital, se han hecho algunas donaciones de parte nuestra y de otros donantes; se ha movido mucho, pero al mismo tiempo que se mueve se gasta. Siempre llegan personas para curaciones o para vacunas. Yo creo que ha pasado por muchas fases. Al inicio había una escasez de medicamentos porque la isla tiene una característica importante: la mayoría de población tiene enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y muchos utilizan insulina. Al principio no sabían cómo conservar la insulina porque no había electricidad en la isla. A eso se unió que no había congeladores, por lo que los alimentos se dañaban y hubo mucha intoxicación. Yo creo que ahorita lo más complejo va a ser cuando las ayudas que han llegado empiecen a disminuir.

¿Qué ha sido lo más complejo durante este mes de trabajo en el archipiélago?

Lo más complejo yo creo que para cualquier persona que llegue a Providencia, así no lo haya conocido antes, es ver el panorama de todo completamente destruido. Todos los días levantar las cosas mojadas porque llueve todo el tiempo. Todos los días levantarse por haber dormido mal es duro. También muchas personas han tenido problemas emocionales porque al escuchar las tormentas se asustan. Eso es importante porque tú brindas atención en salud y puedes quitar un dolor, pero son malestares muy secundarios a las necesidades básicas, como tener un techo, tener comida o agua. Después de un mes ha cambiado mucho, pero hay muchas cosas por hacer.

¿Cuál es la situación puntual con el tema de salud mental?

Esto es un tema complejo porque todos tenemos reacciones emocionales diferentes ante una situación que uno no puede controlar. Por ejemplo, estar encerrado en un baño una madrugada, junto a 10 personas con perros y gatos y ver cómo llueve toda la noche, que todo se moja, es muy traumático. Esos son los relatos de algunos isleños. Lo que hemos trabajado a nivel de salud mental es muy caso a caso. Es ayudar a las personas a que se encuentren con sus emociones y ayudarlos para que de una u otra manera vayan superando esto. Es empezar un proceso de aceptación de la pérdida para poder continuar. Todo lo que es estrés agudo se puede convertir en trastornos superiores como depresión.

¿Cuántas personas conforman el equipo de Médicos sin Fronteras en la isla?

Inicialmente llegamos dos médicos y un psicólogo y luego llegaron un profesional en agua y saneamiento, una enfermera y otra psicóloga. Así iniciamos. Los días en que vimos que la depresión aumentaba agregamos un apoyo de psicología y otra médica, y empezamos a trabajar en la intervención. En total hemos trabajado tres médicos, tres psicólogos y dos profesionales en agua y saneamiento.

¿Hasta cuándo estarán en San Andrés, Providencia y Santa Catalina?

Médicos Sin Fronteras es muy de emergencias, y esta semana que ya se cumple un mes de la emergencia estaríamos concluyendo nuestras actividades acá. El ideal de salir ahora es entregar al Gobierno el panorama y los datos que vimos. La idea también es que las personas puedan darle continuidad a las actividades que iniciamos. También mencionar que todavía hay muchas necesidades muy importantes de salud en la isla, quizás muchas estaban desde antes del huracán, pero ahora se agudizó con esta situación.