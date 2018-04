“Es un error decir que hay desempleo porque llegaron los venezolanos”: Stéphanie López

Ambas académicas concuerdan que este fenómeno de migración es diferente, pues ya no son de clases altas sino de las clases más bajas de la sociedad venezolana.

Durante una reciente emisión del Observatorio de Gobierno Urbano, transmitido por la emisora de la Universidad Nacional, la profesora Stéphanie López Villamil, coordinadora del Grupo de investigación Migraciones y Desplazamientos de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, dijo que “es un error decir que hay desempleo en Colombia porque llegaron los venezolanos”.

Para López Villamil, el desempleo es un factor estructural en el país y precisó que la presencia de inmigrantes ha provocado por estos tiempos una percepción negativa en cuanto al empleo y la seguridad. María Teresa Palacios Sanabria, directora del Grupo de investigación en Derechos Humanos de la Universidad del Rosario, concuerda con la tesis de López Villamil. (Le puede interesar: Migración de venezolanos "es el problema más serio" de Colombia: Santos)

“No existen evidencias empíricas que prueben que la economía se ve directamente afectada por la llegada de inmigrantes a los territorios de destino”, dijo Palacios Sanabria a la emisora radial. Estas tesis, en criterio de las académicas, son parte de un imaginario o un mito ya que son problemáticas establecidas desde hace varios años en el país. Otro de los temas fue la seguridad, pues también se han tejido señalamientos de que venezolanos estarían hurtando en el territorio nacional.

Al respecto, Palacios Sanabria sostuvo que no se puede relacionar la criminalidad con el inmigrante venezolano. “Estar indocumentado en un país de destino no es un delito, es una falla administrativa. No podemos criminalizar la migración”, dijo la directora del grupo de investigación. López Villamil, por su parte, dijo que hay que realizar una caracterización de venezolanos para focalizar empleos para aprovechar su conocimiento y experiencia. (Le sugerimos: En 2017 el flujo migratorio desde Venezuela aumentó 600%)

Aunque ambas académicas concuerdan que, aunque se han presentado varias olas de inmigración por parte de las dos naciones, en las que se configuran diversas situaciones como política, económica y social, este fenómeno es diferente, pues ya no son de clases altas sino de las clases más bajas de la sociedad venezolana. Por eso, dicen que es necesario que el Estado les garantice sus derechos, pero con restricciones.

“Las instituciones encargadas de las migraciones están desarticuladas, hay un nivel de centralización muy alto y se están tomando medidas coyunturales. El Gobierno debe ponerse en la tarea de redactar una ley de migración que no solo implique calcular cuántas personas han ingresado a Colombia”, López Villamil a la emisora radial. Y agregó que Colombia no ha sido un país que proteja refugiados. (Lea también: El reto de la migración venezolana)

Palacios Sanabria precisó que con los proyectos de ley que se tramitan en el Congreso “se construya el marco general de un Sistema Nacional de Migraciones, porque los problemas no se pueden atacar de manera improvisada. Se necesita una estructura normativa para que las decisiones tengan continuidad y sostenibilidad”.