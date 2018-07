También la mercancía

La nueva modalidad para hurtar vehículos de carga pesada

redacción Nacional

La Policía Nacional puso en evidencia la existencia de una nueva y reiterativa práctica para cometer hurtos de vehículos de carga pesada. Como parte de sus operaciones, un grupo de investigadores descubrió que los propios conductores son los que ahora se prestan para cometer este tipo de hurtos. Según la investigación, interponen denuncias falsas, reportan supuestas amenazas con armas de fuego y describen direcciones lejanas donde se habría cometido el hurto para desviar las investigaciones.

Estos conductores quedaron en evidencia en cámaras de seguridad cuando entregan los vehículos de carga y la carga misma al que supuestamente cometió el hurto. Uno de los casos reportados por la Policía pone en evidencia la denuncia de un conductor explicando un supuesto ataque con un arma de fuego cuando, en realidad, no fue así. (Le podría interesar: En Cali está prohibido el paso de vehículos de carga que no tengan como destino la ciudad)

“Yo no los conocía y me dijeron que no llamara a nadie HP. Me encañonaron con un revólver y saqué la maleta. El sujeto era de piel trigueño, robusto y el cabello corto de color negro”, se lee en la denuncia que también dice: “Me bajaron del carro, me pidieron los documentos de la revisión técnico-mecánica, la billetera con me cédula de ciudadanía, la licencia de construcción, la tarjeta debido (…), mi celular y las suma de $2’800.000 en efectivo que tenía en mi bolsillo. Me subieron a un taxi y me dijeron que agachara la cabeza y me quedara quieto para que no me pasara nada”. Para la Policía, esta denuncia es falsa.

La coronel Sandra Hernandez Garzón, subdirectora de Tránsito de la Policía, explicó que los conductores estarían haciendo alianzas con organizaciones criminales para facilitar el hurto del vehículo. “Este año, la Dirección de Tránsito ya ha tenido que capturar lamentablemente a 25 conductores por este tipo de falsedades”. De acuerdo con las autoridades, estas personas serán investigadas por los delitos de concierto para delinquir y falsedad en documento público. (Lea también: Gremio del transporte pesado insiste en reparos a restricción en la calle 13)

Otro de los casos reportados por la Policía es un conductor que manifestó su cansancio físico, razón por la cual, según la denuncia, dejó el vehículo en un parqueadero. Esta persona dijo que el tiquete del parqueo lo había dejado al interior del tractocamión y que después se lo robaron. Sin embargo, en la cámara de vídeo quedó registrado que él salió del parqueadero con el tiquete y al otro día un supuesto cómplice fue por el vehículo, explicó la Policía.

Las autoridades obtuvieron copia de esta denuncia que para la Policía es engañosa: “Yo me encontraba en mi casa y allí recibí una llamada a mi celular del personal de tráfico (de la empresa) donde me informaban que el vehículo estaba en movimiento. Es de tener en cuenta que yo había dejado el vehículo en el parqueadero con el fin de descansar y descargar al día siguiente”. (Le sugerimos: Energía nueva para los vehículos eléctricos)

La Policía le sigue el rastro a esta práctica y hace un llamado a los conductores para evitar caer en estas organizaciones ilegales. Este año, explicó la Policía, han sido recuperados $10.872 millones en mercancía reportada como hurtada y reportaron el desmantelamiento de 17 organizaciones dedicadas al hurto de vehículos de carga.