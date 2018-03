Estas son las 14 personas LGBT que aspiran llegar al Congreso

redacción Nacional

Cada vez más el tema de la diversidad sexual gana terreno en el debate público, gracias a las luchas constitucionales en torno a la igualdad y que se han acentuado en las últimas dos décadas. En la política también se han dado algunos avances y en cada elección nuevas personas lesbianas, gais, bisexuales y trans aspiran a un cargo de elección popular.

Las elecciones del domingo también cuentan con un grupo representativo de personas LGBT que quieren una curul en el Congreso de la República. En las elecciones locales de 2015, unas 70 personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversa aspiraron a un cargo de elección popular. Este año se cuenta con 14 candidaturas a las votaciones legislativas.

“Las elecciones Nacionales en Colombia son un espacio de lucha por el poder político. Estas elecciones en particular son de gran importancia, ya que definirán cual será el rumbo que el país tomará en el tema de la paz. Ante varios sucesos (la polarización del país entre el sí y el no previo al plebiscito, y las protestas por la mal llamada ideología de género que no existe), las personas LGBTI se han logrado aliar con diferentes grupos poblacionales para continuar su lucha por la igualdad y el respeto a la diversidad sexual”, aseguró la corporación Caribe Afirmativo.

Esa corporación, junto a FESCOL, NDI, NIMD y Victory, publicó el listado de las 14 personas que esperan ser elegidas el domingo siendo abiertamente LGBT. Estas son:

Angélica Lozano Correa

Partido: Alianza Verde



Fue Concejala de Bogotá, Alcaldesa Local de Chapinero, Coordinadora de la Mesa de Género de la Cooperación Internacional en Colombia como Consultora de Naciones Unidas, y voluntaria universitaria de Opción Colombia donde cumplió funciones de Inspectora de Policía y Asesora Jurídica de la Alcaldía de Puerto Nariño (Amazonas). Desde el 2014 funge como Representante a la Cámara por Bogotá.

Akemi Sofía Rave

Partido: Alianza Verde



Activista por los derechos de la población LGBTI y comprometida con la paz. Akemi hace parte de la plataforma LGBTI por la Paz, la cual se encarga de promover procesos de paz y diversidad. En las elecciones locales 2015 fue candidata al Concejo de Antioquia, obteniendo un total de 1.181 votos. Considera que la Ley de Identidad de género es una deuda histórica del Estado colombiano con las personas trans, y de ser elegida, lucharía por la consecusión de dicha ley, y también se enconcará en el tema de educación, salud y empleo.

Tatiana Piñeros

Partido: Lista de la Decencia

Es la primera mujer trans en aspirar llegar al Senado. Contadora pública de la Universidad Central de Bogotá, esta mujer fue Directora del Instituto Distrital de Turismo, Secretaria Privada, Directora Corporativa de la Secretaría General y Directora de Gestión Corporativa en la Secretaría Distrital de Integración.

Raquel Sofía Amaya Arias

Partido: Alianza Verde

Durante su infancia y juventud fue actriz de radio y televisión, conocida por ser la Pinina colombiana. Estudió comunicación social, se especializó en televisión e hizo un posgrado en comunicación para el desarrollo, tema en el que ha trabajado como publicista. Feminista, católica y lesbiana; busca defender los Derechos Humanos y ser la voz de las mujeres en el Congreso. Busca promover leyes en contra de la violencia de género.

Julio César Mancera

Partido: Cambio Radical

Político y líder colombiano, cercano a las comunidades raizales, gitanas, LGBT e indígenas, desarrollando de manera conjunta agendas sociales y de empoderamiento social y político. Miembro del partido político Cambio Radical, politólogo con estudios en Alta Gerencia y Liderazgo y maestría en Ciencia Política de la Universidad de Los Andes. Creador del proyecto “Bogotá Capital de la Diversidad”, el cual abordaba las expresiones culturales, humanas, políticas, ambientales y sociales de la capital colombiana.

Odorico Guerra

Partido: Alianza Verde

Es el Coordinador de la Mesa Nacional de Participación de Victimas, la cual reúne delegados y delegadas de todo el país y del exterior de las Víctimas del conflicto armado de los diferentes hechos victimizantes y enfoques diferenciales, al igual que Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos. Lleva tres periodos en la Mesa Nacional de Víctimas, dos de ellos como Coordinador. Líder de Comunidad Afro, Defensor de causas ambientalistas, Activista en la defensa de la población LGBTI, Ingeniero de Sistemas, estudiante de último semestre de Derecho.

Mauricio Toro Orjuela

Partido: Alianza Verde

Politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en Innovación y Desarrollo de Negocios de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Administración de Empresas del Isead Business School asociado a la Universidad Complutense de Madrid. Fue gerente de INNpulsa y ganador del Premio de Innovación en desarrollo de producto de la Cámara de Comercio de Bogotá en el marco de la semana global del emprendimiento.

Álvaro Ladino Paque

Partido: Unión Patriótica

Participó como aspirante al Concejo de Neiva por lista Liberal en el año 2011. Se ha desempeñado como Consejero Municipal de Juventudes de Neiva por sector LGBTI. Es Ingeniero Agrícola y posee gran experiencia en trabajo social con sectores poblaciones altamente discriminadas.

Carol Rincón Agamez

Partido: Partido Liberal

Hace parte de la Fundación Colectiva Por La Diversidad Colombiana FUNCODICOL, de Santander. Su vida laboral se enfoca en el sector petrolero.

Desde hace ocho años se dedica a la defensa de los Derechos Humanos. Fue nominada en el 2017 al Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.

Olga Jimena Materón Prada

Partido: Alternativa Santandereana

Lideresa social desde hace 10 años. Con estudios en comunicación organizacional y periodismo en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Hace parte del movimiento de mujeres feministas de Santander, fue mujer concejera en el Consejo Consultivo de Mujeres de Santander y en el Consejo Comunitario de Mujeres de Floridablanca, directiva de Mesa LGBTI del mismo municipio. Directora del colectivo y portal de información Siete Colores Bucaramanga, cofundadora y presidenta de la Asociación Plataforma LGBTIQ Santander.

Sandra Arboleda

Partido: Polo Democrático Alternativo

Es activista LGBTI, y líder social y comunal de Antioquia. Afirma que tomó la decisión de postularse por petición del partido y porque cree en la importancia que tiene el empoderamiento político para las mujeres que están abriendo camino como ejemplo para aumentar la participación y el número de mujeres a cargos de elección popular.

Susan Cuartas Bravo

Partido: Opción Ciudadana

Se ha esforzado a lo largo de su candidatura para ser escuchada y darles voz a diferentes sectores sociales del Valle para denunciar las injusticias sociales. Su principal propuesta se enfoca en el tema de la salud, y busca impulsar un proyecto para modificar la Ley 100.

Eucaris Salas

Partido: Partido Conservador Colombiano

Estudia noveno semestre de Administración de Empresas, es una mujer de 36 años y vive en el Piñón (Magdalena). Es defensora de Derechos Humanos y líder de víctimas de la Mesa Municipal de su municipio, de la Mesa del departamento del Magdalena y de la mesa nacional de Víctimas. Salas representa el enfoque diferencial LGBTI en las respectivas mesas de victimas.

Luis Edwin Patiño

Partido: Coalición por el Norte

Hace parte de la mesa municipal de Los Patios, departamental y nacional de víctimas por enfoque LGBTI. Del trabajo con las comunidades nace la necesidad de su postulación como candidato a la Cámara de Representantes en Norte de Santander, para darle voz y representatividad a la población históricamente excluida del debate político y la toma de decisiones.